باشگاه استقلال در اطلاعیه‌ای نسبت به انتشار برخی مطالب علیه باشگاه و تیم استقلال هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان‌ - باشگاه استقلال در خصوص برخی مطالب علیه این باشگاه اطلاعیه‌ای صادر کرد که به شرح زیر است:

«به اطلاع هواداران محترم می‌رساند، متأسفانه در روز‌های اخیر، برخی رسانه‌ها با انتشار اخبار کذب و بدون سند در خصوص باشگاه، مدیریت، سرمربی و تیم، تلاش کرده‌اند با حاشیه‌سازی آرامش مجموعه را برهم بزنند. انتشار مصاحبه‌های جعلی و اخبار نادرست که در کوتاه‌ترین زمان کذب بودن آنها مشخص و تکذیب می‌شود، نشان‌دهنده نیت‌های غیرحرفه‌ای و مغایر با اصول رسانه‌ای است.

باشگاه ضمن احترام به رسانه‌های متعهد و حرفه‌ای، اعلام می‌دارد از این پس در قبال هرگونه انتشار خبر دروغ، مصاحبه جعلی یا مطالب فاقد سند که با هدف ایجاد تشویش و برهم زدن آرامش تیم صورت گیرد، با ذکر نام رسانه مربوطه ضمن تکذیب رسمی، این حق قانونی را برای خود محفوظ می‌داند که در جهت دفاع از حقوق باشگاه، تیم و هواداران وفادارش، اقدامات و پیگیری‌های قانونی لازم را انجام دهد.

بدیهی است مسئولیت عواقب حقوقی این‌گونه اقدامات، بر عهده منتشر کنندگان آن خواهد بود.»

۱۵:۵۲ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
مسابقه تراکتور وپرسپولیس هیجانی ترین مسابقه چند سال گذشته بود واقعا همه را درجلوذتلوزیون میخکوب کرده بود من خودم چندان دنبال این تیم آن تیم نمی گردم ولی برای تراکتور طعصب خاصی دارم تا لحظه آخر ورق بازی چرخید
