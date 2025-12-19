شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از محدود بودن ساعت کتابخانه برای دانش آموزانی بخش انابد که در آستانه کنکور هستند ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از بزرگترین دلایل کتاب خواندن، کسب دانش است. کتاب‌ها یک منبع غنی از اطلاعات هستند چرا که اطلاعات متنوعی را در اختیار انسان‌ها قرار می‌دهد. این کسب علم و دانش برای تمام افراد جامعه به ویژه برای دانش آموزانی که در آستانه بزرگترین رقابت علمی کشور یعنی کنکور قرار دارند؛ ضروری است. به همین منظور کتابخانه‌ها یک فضای امنی را برای علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی است تا با آرامش بتوانند مطالعه کنند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما دانش آموزان بخش انابد شهرستان بردسکن از محدود بودن ساعت کتابخانه برای دانش آموزانی که در آستانه کنکور هستند؛ ابراز نارضایتی کردند؛ بطوریکه دانش آموزان مجبور هستند برای مطالعه به بردسکن بروند.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

دانش آموز کنکوری هستم که در بخش انابد شهرستان بردسکن ساکن هستیم. می‌خواستم درخواست کنم یک مکان برای مطالعه مانند کتابخانه برای ما فراهم شود که تا شب باز باشد بخاطر اینکه در انابد فضایی برای مطالعه نداریم و مجبور هستیم به بردسکن برویم.‌

می‌خواستم این را بصورت حضوری مطرح کنم تا هرچه زودتر پیگیری شود. برای اینکه الان دوران امتحانات هستیم؛ واقعا برای ما این فضا نیاز هست مخصوصا ما که دوازدهم هستیم باید از یک جایی شروع شود که پیشرفت داشته باشیم. لطفا پیگیری کنید. لازم به ذکر است این خواسته دانش آموزان انابدی هرسال مطرح می‌شود اما... کتابخانه ابن سینا نیز صبح‌ها باز است که دانش آموزان در مدرسه هستند.

منتظر پاسخ بخشدار محترم، اعضای شورای اسلامی شهر و رئیس اداره کتابخانه‌های شهرستان هستیم.

