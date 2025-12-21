مدیرعامل پشتیبانی امور دام از توزیع یک میلیون تن نهاده دامی از طریق پشتیبانی امور دام در سامانه بازارگاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پرویز جعفری مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: بنابر آمارهای اعلامی، در مبادی ورودی شمالی و جنوبی حدود ۵ میلیون تن انواع نهاده های دامی همچون ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه سویا وجود دارد که بحث واگذاری کارهای این کالاها به پشتیبانی امور دام آغاز شده است.

به گفته وی، یک میلیون تن نهاده دامی از طریق پشتیبانی امور دام از طریق سامانه بازارگاه در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است و با رفع مشکلات موجود، امیدواریم تا پایان سال هیچ گونه مشکلی وجود نداشته باشد.

جعفری ادامه داد: در هفته های گذشته برخی واردکنندگان به سبب مباحث ارزی کالای خود را عرضه نمی کردند که دلایل مختلفی داشت به طوریکه برخی ها ادعا داشتند بدلیل عدم پرداخت ارز به فروشنده، اسناد لازم برای ترخیص کالا نمی دهد که همین امر موجب شده تا کالا دیر بدست تولیدکننده برسد.

مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: با توجه به تدبیر وزیر جهاد و اقدامات مناسب در این خصوص، ارز مورد نیاز تامین شد که براین اساس یک میلیون تن کالا در سامانه بازارگاه بارگزاری شد و ۱۰۰ درصد سهمیه تولیدکنندگان طی روزهای اخیر تخصیص داده شد و مشکل تا حدودی مرتفع شد و تمامی تلاش برآن است که با همین روال پیش رویم.

برچسب ها: نهاده دامی ، واردات نهاده ها ، کنجاله سویا
