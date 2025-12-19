باشگاه خبرنگاران جوان - این ویژه‌برنامه که با حضور «محسن برمهانی»، معاون سیما و مدیران فعلی و سابق شبکه تهران پخش می‌شود، به تهیه‌کنندگی «مهدی پدیدار» و با اجرای «سونیا پوریامین» و «محمدرضا حسینیان» روانه آنتن خواهد شد.

در برنامه «سی‌یلدا» مهمانان و هنرمندانی همچون؛ «مصطفی راغب» و «حمید پولادی» (خواننده)، «مرجانه گلچین» و «سید جواد هاشمی» (بازیگر)، «زینب سلیمانی» و دیگر چهره‌های فرهنگی و هنری حضور خواهند داشت.

همچنین «سی‌یلدا» با دعوت از خانواده‌های فلسطینی و ایثارگران جبهه مقاومت، به تقویت همدلی و ترویج فرهنگ آیینی یلدا خواهد پرداخت.

«علاوه بر این برنامه، سایر برنامه‌های شبکه تهران نیز با پوشش ویژه آیین یلدا، همراه مخاطبان خواهند بود.

برنامه «تهران بیست» با رویکردی مردمی، به موضوعاتی مانند بازار شب یلدا و پویش‌هایی، چون «یلدای مهربانی» خواهد پرداخت.

برنامه «در شهر» نیز در قالب گزارش، فعالیت گروه‌های جهادی، سنت صله‌رحم و کمک‌های مردمی به نیازمندان را پوشش می‌دهد.

گروه «کودک و خانواده» نیز با برنامه‌هایی ویژه، آیین یلدا را به شکلی جذاب به مخاطبان معرفی می‌کند. برنامه «به خانه برمی‌گردیم» با بخش‌های متنوعی از طراحی و ساخت دکور یلدایی تا آموزش آشپزی، به خانواده‌ها در آماده‌سازی برای این شب خاطره‌انگیز کمک می‌کند.

برنامه «بچه‌ها بیایید تماشا» با زبان ساده و کودکانه، داستان‌ها و ترانه‌های این شب را روایت می‌کند تا کودکان نیز با این آیین آشنا شوند. همچنین برنامه «طهران‌شاط» با اجرای زنده، موسیقی شاد و مهمانان ویژه، فضایی سرشار از نشاط و شادی برای تمام اعضای خانواده ایجاد می‌کند.

برنامه «سلام تهران» نیز به صورت یک جشن و جنگ ویژه، با دعوت از کارشناسان، مهمانان ویژه و خوانندگان و با پخش آیتم‌ها و گزارش‌های مرتبط، به استقبال شب یلدا می‌رود.

همچنین برنامه «جنگ شبانه» با مشارکت شهرداری و با حضور هنرمندان و خوانندگان مطرح کشور، فضایی شاد را همراه با پخش گزارش‌های مردمی و نماهنگ‌های شاد برای مخاطبان فراهم می‌کند.

منبع: روابط عمومی شبکه تهران