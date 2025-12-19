کارشناس مسکن گفت: حذف ماده ۵۰ زمینه ساز تشدید رکود در بازار مسکن شده بنابراین اجرای این طرح نیازمند بازنگری در هئیت دولت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسن غلامی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: حذف ماده ۵۰  یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در حوزه بازار مسکن به شمار می رود چراکه با اجرای آن شاهد افزایش قیمت تمام  پروژه‌های مسکونی خواهیم بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بازارمسکن با چالش‌های متعددی از جمله افزایش هزینه‌های ساخت، کاهش قدرت خرید متقاضیان و رکود تورمی مواجه است. اگرچه هدف اصلی این تصمیم، اصلاح فرآیندهای اجرایی و تسهیل ساخت‌وساز عنوان شده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تغییرات می‌تواند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش قیمت تمام‌شده مسکن اثرگذار باشد.

او بیان کرد:ماده ۵۰ نقش تنظیم‌گر در هزینه‌ها و تعهدات سازندگان دارد و حذف یا اصلاح آن بدون در نظر گرفتن سازوکارهای جبرانی، باعث ایجاد هزینه‌های جدید در مسیر ساخت‌وساز می‌شود. 

این کارشناس سیاست گذاری مسکن توضیح داد: حذف و بازنگری ماده ۵۰ زمانی می‌تواند به بهبود شرایط بازار مسکن کمک کند که با نگاه جامع و مبتنی بر کنترل هزینه‌های تولید همراه باشد. در غیر این صورت، این تصمیم نه‌تنها کمکی به کاهش قیمت مسکن نخواهد کرد، بلکه می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در افزایش قیمت تمام‌شده و تداوم بحران مسکن در کشور باشد.

او بیان کرد: ماده ۵۰ برنامه هفتم با هدف الحاق  ۳۳۰هزار هکتار زمین به محدوده‌های شهری و روستایی تصویب شد تا عرضه زمین افزایش یابد و فشار قیمتی بر بازار مسکن کاهش پیدا کند و حالا حذف یا تعلیق این ماده به‌معنای بازگشت به همان سیاست محدودسازی زمین و رکود ساخت‌وساز در دهه ۹۰ است.

وی توضیح داد: یکی از مهم‌ترین معضلات در حوزه مسکن افزایش قیمت تمام‌شده زمین است در حالی که اگر ماده ۵۰ حذف شود ما شاهد افزایش بیشتر قیمت مسکن خواهیم بود بنابراین اگر برنامه ریزی برای بازنگری در این طرح صورت گیرد  ما شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن خواهیم بود. 

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۸ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
کاری جز گران کردن بلدند لطفا بگن ما هم بدونیم
۲
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۷ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
دوستان در نظر داشته باشید که بسیاری از مردم عادی هم در شهره های بزرگ بیش از 20 ساله که زمین مشاع خریداری کردن به امید روزی که تفکیک بشه سرپناهی باشه براشون
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۴ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
باید مسکن فوق ارزان دولتی ساخته شود
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
تا کی به این بهانه زمین های مرغوب کشاورزی و باغی را به ویلا و برج تبدیل می کنید.
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
لطفا خوب بخوانید و بعد اظهار نظر بفرمایید .
با الحاق زمین‌های حاشیه شهر جهت ساخت مسکن قیمت زمین می‌تواند تا نصف کاهش یابد و دولت هم سهم خود را جهت طرح جوانی جمعیت و فضاهای فرهنگی و ورزشی اختصاص دهد.
لطفا بگذارید مردم راحت و ارزان زندگی کنند.
۶
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۱ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
به نظر من مردم علیه دولت وقت هر حرکتی انجام بده با این وضعیت هرروز درد مردم بیشتر میشه
۷
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۳ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
سلام، زمین در اختیار مردم بزارید خود مردم میسازند، اون دسته افراد که در مسکن ملی ثبت نام کردن و به دلایل مختلفی نتونستند از نظر مالی تایید بشن را در نظر بگیرید. تو رو خدا به دلال جماعت ندید.
یا علی
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
حدود ۵ میلیون مسکن تحت اشغال ۲۰ میلیون اتباع افغان است، با اخراج کامل اتباع افغان ۵ میلیون مسکن آزاد سازی میشه! و در نتیجه کمبود آب و برق و گاز و کار و مسکن هم برطرف خواهد شد.
۳
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
یکی نیست بگه مگه مسکن کم است که میخوای زمین برای ساخت زیاد کنی کسی که پول نداره مسکن اماده را بخرد پول دارد که زمین بخرد بعد بسازد! کاملا واضحه می‌خواهید زمین اطراف شهرها را برای ساخت آزاد کنید تا بدست دلالان و زمین‌خواران زمین بیشتری برای خرید و ساخت و گران‌سازی بیفتد. چون پول خرید ویا ساخت را فقط آنها دارند
۴
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
دزد در ایران کم نداریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
بنده دارای یک باب منزل کلنگی با قدمت حدود ۵۰ سال در شهرستان هستم و اوئل سال جاری رفتم دنبال اخذ پروانه ساخت تا بلکه خانه را تخریب و نوسازی کنم پس از انجام امور اداری و اطلاع از اینکه کف قیمت ساخت هر متر مربع ۱۸ میلیون تومان می‌باشد از این کار منصرف شدم قیمت مصالح ساختمانی، تجهیزات مربوطه و دستمزد به حدی افزایش یافته که امکان ساخت یا خرید مسکن برای قشر ضعیف و متوسط کاملا از بین رفته است
۰
۵
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
تورا به اسم هیچ چیز را رسانه ای نکنید که اینقد سقتان سیاهه که روزگار آن چیز خرابتر میشود
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
تازمانی که باندهای ثروت وقدرت دراین کشور به جای سران تصمیم میگیرند و اکثریت مسئولین نیز آلوده به فسادورانت و رشوه و غارت بیت المال هستند تغییری درشرایط کشور و شرایط زندگی مردم واقعی ایجادنخواهدشد
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
مهم اینکه ۸۵درصد مردم و مخصوصا جوانان هیچ امیدی برای خرید مسکن ندارند چون قیمتها بسیار وحشتناک بالاست، و همه ماده و تبصره ها بهانه هست.
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
این مورد مسکن دو سال هست که گرون نشده کی یهو بترکه همه چی پنج برابر شده مسکن ثابت مونده و این خیلی خطرناکه
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
ایران بهشت رانت خواران و کاسبان تحریم و ویژه خواران
۰
۱۳
پاسخ دادن
