مراسم تشییع پیکر صالح امانی آتش نشان فداکار امروز درایستگاه شماره یک واقع خیابان خاقانی به سمت میدان ساعت برگزارشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -پیکراین آتش نشان با حضور اقشار مختلف مردم، آتش نشانان و خانواده تشییع و دروادی رحمت تبریزی به خاک سپرده شد.

آتش نشان صالح امانی اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به دنبال آتش سوزی ساختمانی در کوی فردوس تبریز و عملیات نجات شهروند گرفتار از میان شعله‌های آتش به شدت مصدوم و تحت درمان قرار گرفت.

این آتش نشانی فداکار پس از تحمل چهار سال رنج و مصدومیت صبح امروز جان به جان آفرین تسلیم کرد.

 در جریان این حادثه آتش‌نشانان برای اطفای حریق و نجات جان دختربچه ۱۲ ساله و پدر ۴۲ ساله اقدامات خود را آغاز کردند که پس از خارج کردن این دختر و پدر و تعداد ۲۰ نفر از اهالی ساختمان و نجات آنها از مرگ حتمی، صالح امانی آتش‌نشان جوان تبریزی، به علت شدت دودزدگی و بالارفتن حرارت دچار سوختگی و آسیب‌دیدگی شدید شد.

برچسب ها: مصدومیت ، آتش نشانان
خبرهای مرتبط
انجام ۱۰ عملیات امداد و نجات با تلاش آتش نشانان همدانی
بی احتیاطی مرد صاحب خانه حادثه ساز شد+ تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
روحش شاد
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
خداوند رحمتش کند
۰
۱۷
پاسخ دادن
آخرین اخبار
دشمن در عرصه فرهنگ، آرایش جنگی گرفته است
تشییع پیکر آتش نشان فداکار تبریزی
برپایی نمایشگاه توانمندی‌های بانوان در مراغه