مراسم تشییع پیکر صالح امانی آتش نشان فداکار امروز درایستگاه شماره یک واقع خیابان خاقانی به سمت میدان ساعت برگزارشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -پیکراین آتش نشان با حضور اقشار مختلف مردم، آتش نشانان و خانواده تشییع و دروادی رحمت تبریزی به خاک سپرده شد.
آتش نشان صالح امانی اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به دنبال آتش سوزی ساختمانی در کوی فردوس تبریز و عملیات نجات شهروند گرفتار از میان شعلههای آتش به شدت مصدوم و تحت درمان قرار گرفت.
این آتش نشانی فداکار پس از تحمل چهار سال رنج و مصدومیت صبح امروز جان به جان آفرین تسلیم کرد.
در جریان این حادثه آتشنشانان برای اطفای حریق و نجات جان دختربچه ۱۲ ساله و پدر ۴۲ ساله اقدامات خود را آغاز کردند که پس از خارج کردن این دختر و پدر و تعداد ۲۰ نفر از اهالی ساختمان و نجات آنها از مرگ حتمی، صالح امانی آتشنشان جوان تبریزی، به علت شدت دودزدگی و بالارفتن حرارت دچار سوختگی و آسیبدیدگی شدید شد.