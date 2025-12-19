دشمن در عرصه فرهنگ، آرایش جنگی گرفته است

باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل امام جمعه تبریز ، روز جمعه ۲۸ آذرماه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز گفت: لازم است ما نیز در عرصه فرهنگی آرایش سیاسی داشته باشیم و اجازه ندهیم با هدف قرار دادن هویت ایرانی اسلامی، این‌گونه القا شود که تنها راه نجات، غرب است. این یک تهاجم جنگی است و نباید به دام دشمن افتاد.

وی افزود: همه ما باید دست به دست هم داده و در برابر دشمن آرایش جنگی بگیریم و اجازه ندهیم دشمن حتی ذره‌ای به اهداف خود نزدیک شود.

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد صهیونیست‌ها اظهار کرد: صهیونیست‌ها هر زمان که کم می‌آورند، چند یهودی را می‌کشند و با مظلوم‌نمایی افکار عمومی را فریب می‌دهند. دو نفری که پیدا شده، داعش معرفی کردند، در حالی که داعش هیچ ارتباطی با اسلام و مسلمانان ندارد، چرا داعش حتی یک گلوله هم به سمت صهیونیست‌ها شلیک نکرده است؟ اکنون چگونه در استرالیا چند نفر یهودی کشته می‌شوند در حالیکه دستور آن را خودشان داده‌اند و این موضوع بزرگ‌نمایی می‌شود، اما درباره کشتار ۶۵ هزار کودک و بزرگسال در غزه سخنی به میان نمی‌آید؟.

مطهری‌اصل تأکید کرد: امروز دیگر دنیا مانند گذشته نیست و همه آگاه هستند و می‌دانند تمام این توطئه‌ها زیر سر آمریکا و صهیونیسم است، هیچ آرامشی در دنیا حاکم نخواهد شد، مگر آنکه اسرائیل خبیث هرچه زودتر نابود شود.

وی با اشاره به روز پنجشنبه ۲۵ دسامبر و سالروز ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) از نگاه مسیحیان، این روز را به تمامی مسیحیان هم‌وطن تبریک گفت و سخن رهبر معظم انقلاب را خطاب به مسیحیان یادآور شد که پرسیده بودند، آیا مسیحیت و حضرت عیسی (ع) جنایاتی را که امروز در غزه رخ می‌دهد، تأیید می‌کنند؟

امام جمعه تبریز در ادامه با اشاره به شب یلدا که ۳۰ آذر و به نام مهمانی و پیوند با خویشاوندان نام‌گذاری شده است، این سنت را بسیار زیبا دانست، تأکید کرد؛ برای یک مؤمن شایسته نیست در میهمانی‌هایی شرکت کند که همراه با گناه باشد.

وی تصریح کرد: صله رحم، گفت‌و‌گو و شادی اشکالی ندارد، اما باید از خوراکی‌های حرام و ارتباط حرام با نامحرم پرهیز شود، چراکه خداوند از چنین مجالسی خشنود نیست.