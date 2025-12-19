باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وضعیت بهداشتی و انسانی در نوار غزه در پی ادامه محاصره و حملات رژیم صهیونیستی به مرحله فاجعه‌بار رسیده است. بر اساس گزارش مدیر امداد پزشکی غزه، بیماری‌های واگیردار خطرناکی مانند وبا و فلج اطفال به طور گسترده در میان آوارگان در حال شیوع است. کمبود شدید امکانات درمانی، دارو و تجهیزات اولیه پزشکی، توان مقابله با این اپیدمی‌ها را به شدت محدود کرده است.

سازمان پزشکان بدون مرز نیز از افزایش نگران‌کننده موارد عفونت‌های دستگاه تنفسی در غزه خبر داده و هشدار داده است که با سردتر شدن هوا، این آمار به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. این سازمان خواستار اجازه ورود فوری و بدون محدودیت کمک‌های انسانی و پزشکی به غزه شده است.

رژیم صهیونیستی با جلوگیری از ورود کمک‌های حیاتی پزشکی و انسانی، نه تنها نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی را ادامه می‌دهد، بلکه باعث تشدید یک فاجعه انسانی در غزه شده است. جامعه جهانی باید فوراً برای شکستن محاصره غزه و تضمین دسترسی بی‌قید و شرط به کمک‌های انسانی اقدام کند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین