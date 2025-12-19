مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: با ورود سامانه بارشی به هرمزگان برق شش هزار مشترک برق در استان قطع شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان -حمید ساعدپناه افزود: هم اکنون برق شهر بندرعباس و شهرستان‌های رودان، میناب، جاسک و سیریک قطع است.

وی گفت: با همکاری نیرو‌های شرکت توزیع به محض مساعد شدن شرایط آب و هوایی عیب‌های خطوط را برطرف و برق را وصل می‌کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان افزود: با ورود موج سوم بارش‌ها از غرب استان دیشب برق در شهرستان‌های پارسیان، بندرلنگه و بستک قطع شد که با همکاری نیرو‌های توزیع برق این مشکل برطرف و برق این مناطق وصل شد.

ساعدپناه گفت: هم اکنون ۱۷۰ گروه شرکت توزیع برق در حال رفع اشکال خطوط هستند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه خاموشی به سامانه ۱۲۱ و یا برق من اطلاع دهند.

منبع:صداوسیما

برچسب ها: خاموشی برق ، سامانه بارشی در هرمزگان
