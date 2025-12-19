معاون وزیر نفت گفت: میزان مصرف گاز با توجه به ورود توده سرد هوا به ۶۵۰ میلیون متر مکعب در نواحی شمال شرق کشور رسیده است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: مصرف گاز روز گذشته به ۶۲۵ میلیون متر مکعب رسید که این میزان مصرف گاز از سبد ۸۵۰ میلیونی را در بخش خانگی، تجاری و صنایع بوده است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شپد تا آخر هفته، یعنی تا روز جمعه، به دلیل استمرار و وجود توده هوای سرد در کشور، خصوصاً در نقاط جنوب فلات مرکزی و شمال شرق کشور، این عدد به ۶۵۰ میلیون متر مکعب هم برسد.

او بیان کرد: اگر مصرف از ۴۳۵ میلیون متر مکعب در بخش خانگی، تجاری و صنایع افزایش یابد، مجبور خواهیم بود به سایر بخش‌ها محدودیت‌هایی اعمال کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: اگر میزان مصرف گاز از ۴۳۵ میلیون متر مکعب در بخش خانگی و تجاری و صنایع جزء افزایش داشته باشد مجبور هستیم محدودیت اعمال کنیم، هفته آینده و هفته بعد از آن نیز طبق پیش بینی هواشناسی دمای هوا کاهشی است و طبیعتا مصرف کننده خانگی میزان مصرف خود را با دما تنظیم می‌کند.