باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به وقوع بارش ها به دامداران و عشایر توصیه می شود که از عبور در ارتفاعات و توقف در حاشیه رودخانه‌ ها و مسیل‌ ها اجتناب کنند.

وی با تاکید بر عایق بندی و محافظت از کندوها در مقابل بارش و کاهش دما افزود: با توجه به شرایط کاهش دما و وزش باد، زنبورداران جهت زمستان گذرانی نسبت به تغذیه کمکی کلنی ها اقدام کنند.

غلامی ادامه داد: تولیدکنندگان نسبت به پاکسازی، تنظیم و کنترل دریچه های ورودی و خروجی آب استخرها اقدام کنند و همواره با توجه به حجم بالای روان آب و سیلابی شدن رودخانه ها از ورود آب گل آلود به استخر ها جلوگیری کنند، همچنین عدم کوددهی به استخرهای پرورش ماهی گرم آبی و کاهش غذا دهی به میزان نصف نرمال به دلیل ابرناکی و کاهش دما در دستور کار قرار بگیرد.

کارشناسی هواشناسی کشاورزی با تاکید بر تخلیه آب و جمع‌ آوری لوله ها، اتصالات و تجهیزات سیستم آبیاری تحت فشار در مناطق سردسیر بیان کرد: با توجه به روند کاهشی دما و آغاز بارش ها، استفاده از ضد یخ در رادیاتور ماشین‌آلات کشاورزی و محافظت از ادوات کشاورزی در دستور کار قرار بگیرد.

به گفته وی، با توجه به بارش ها، زهکشی و پاکسازی مسیر آب باغات و مزارع و عدم انجام آبیاری، محلول پاشی و سم پاشی در دستور کار قرار بگیرد.

غلامی با تاکید بر انجام آبیاری در خاک های شور بعد از وقوع باران یا برف به منظور آبشویی شوری از محیط ریشه بیان کرد: باغداران تسریع در انتقال محصولات برداشت شده به مکان‌های مسقف به ویژه مرکبات را در دستور کار قرار دهند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر تهویه، تنظیم دما و تامین سوخت سالن ها با توجه به کاهش دما و وقوع برف گفت: با توجه به افزایش رطوبت، کنترل دما و رطوبت انبارها، جهت جلوگیری از خسارت بیماری های قارچی بسته نگهداشتن دریچه های گلخانه ها در هنگام کاهش دما و بارش در دستور کار قرار بگیرد.

وی گفت: با توجه به کاهش دما، تهویه، تنظیم دما و تامین سوخت سالن ها، عدم استفاده از آب باران برای دام ها و تهیه خوراک پر انرژی برای دام ها در دستور کار قرار بگیرد و همواره نسبت به نفوذ هوای سرد و روان آب به داخل سالن ها جلوگیری شود.

براساس اعلام مرکز پایش هواشناسی کشاورزی، بنابر آمار متوسط بارش ها از ابتدای سال زراعی تا ۲۴ آذرماه ۲۵.۳ میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۳۲.۹ میلی متر و دوره بلندمدت ۵۲.۷ میلی متر بوده که این امر بیانگر کاهش ۲۳.۲ درصد نسبت به سال قبل و ۵۲ درصد دوره نرمال را نشان می دهد.

طبق نقشه های هواشناسی امروز در استان های فارس، هرمزگان، کرمان، بوشهر، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، اصفهان، یزد، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، همدان، مرکزی، قم، نیمه شمالی زنجان، ارتفاعات استان های قزوین، البرز و تهران بارش برف و باران، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد تگرگ و مه پیش بینی می شود.





