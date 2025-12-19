خطیب موقت نماز جمعه تهران، یکی از دلایل گرانی در کشور را مصرف بالای سوخت عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در نماز جمعه امروز (۲۸ آذرماه) تهران که در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد، گفت: در آستانه ورود به ماه‌های عبادت و بندگی، ماه‌های تحکیم رابطه با خداوند سبحان، ماه‌های رجب و شعبان که زمینه ساز ورود شایسته به ماه مبارک رمضان است، همه مردم عزیز را به ادب در محضر خداوند متعال و رعایت تقوا، آراستگی به عقل نظری و عقل عملی دعوت می‌کنم.

خطیب موقت نمازجمعه تهران افزود: این ماه‌ها، ماه‌های گفت‌و‌گو با خداوند سبحان است و خداوند ما را دعوت کرده است که در مقام توحید و ادب، محضر ذات اقدس احدیت آراسته شویم و این آراستگی زمینه مناجات، گفت‌و‌گو با خداوند سبحان را فراهم می‌کند و نماز گفت‌و‌گو و ارتباط عقل با خالق خویش است و راه را برای رسیدن به کمال هموار خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه در این زمان نباید مردم غزه و مجاهدان یمن و حزب الله را فراموش کرد، گفت: باید برای آن مجاهدان نصرت الهی و شکست را برای دشمنان آنان که دشمن بشریت هستند، طلب کنیم. حضرت آیت الله بهجت می‌فرماید وقتی مشکلات جامعه اسلامی بیشتر می‌شود، دعا و رفتار ما چرا تغییر نمی‌کند. در حالی که رحمت الهی برای امت اسلام، حقیقتی است که مدرسه پیامبر (ص) به ما آموخته است.

ابوترابی فرد یادآورشد: امام محمدباقر (ع) که مدرسه علم و دانش است و شخصیتی است که دانش و معرفت، پژوهش و تحقیق، برهان و استدلال را تبیین می‌کند و حقیقت علم را برای جامعه بازگو کرده است و این اولیاء برگزیده، نماد علم و معرفت هستند و معرف الله ثمره علم است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد یادآور شد: شیخ صدوق خانواده اهل بیت پیامبر (ص) را به عالی‌ترین تجلی رحمت خداوند توصیف می‌کند و اهل بیت را گنجینه علم و معرفت می‌داند؛ لذا علم و حلم در مدرسه اهل بیت پیامبر (ص) دو گوهر گرانبهاء هستند که انسان‌های متقی به آن آشنا می‌شوند.

منبع: ایرنا