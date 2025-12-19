خطیب موقت نماز جمعه تهران، یکی از دلایل گرانی در کشور را مصرف بالای سوخت عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در نماز جمعه امروز (۲۸ آذرماه) تهران که در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد، گفت: در آستانه ورود به ماه‌های عبادت و بندگی، ماه‌های تحکیم رابطه با خداوند سبحان، ماه‌های رجب و شعبان که زمینه ساز ورود شایسته به ماه مبارک رمضان است، همه مردم عزیز را به ادب در محضر خداوند متعال و رعایت تقوا، آراستگی به عقل نظری و عقل عملی دعوت می‌کنم.

خطیب موقت نمازجمعه تهران افزود: این ماه‌ها، ماه‌های گفت‌و‌گو با خداوند سبحان است و خداوند ما را دعوت کرده است که در مقام توحید و ادب، محضر ذات اقدس احدیت آراسته شویم و این آراستگی زمینه مناجات، گفت‌و‌گو با خداوند سبحان را فراهم می‌کند و نماز گفت‌و‌گو و ارتباط عقل با خالق خویش است و راه را برای رسیدن به کمال هموار خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه در این زمان نباید مردم غزه و مجاهدان یمن و حزب الله را فراموش کرد، گفت: باید برای آن مجاهدان نصرت الهی و شکست را برای دشمنان آنان که دشمن بشریت هستند، طلب کنیم. حضرت آیت الله بهجت می‌فرماید وقتی مشکلات جامعه اسلامی بیشتر می‌شود، دعا و رفتار ما چرا تغییر نمی‌کند. در حالی که رحمت الهی برای امت اسلام، حقیقتی است که مدرسه پیامبر (ص) به ما آموخته است.

ابوترابی فرد یادآورشد: امام محمدباقر (ع) که مدرسه علم و دانش است و شخصیتی است که دانش و معرفت، پژوهش و تحقیق، برهان و استدلال را تبیین می‌کند و حقیقت علم را برای جامعه بازگو کرده است و این اولیاء برگزیده، نماد علم و معرفت هستند و معرف الله ثمره علم است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد یادآور شد: شیخ صدوق خانواده اهل بیت پیامبر (ص) را به عالی‌ترین تجلی رحمت خداوند توصیف می‌کند و اهل بیت را گنجینه علم و معرفت می‌داند؛ لذا علم و حلم در مدرسه اهل بیت پیامبر (ص) دو گوهر گرانبهاء هستند که انسان‌های متقی به آن آشنا می‌شوند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
اگر واقعا نگران سوخت بودین یا هستین چرا انقدر با خودرو ساز ها مماشات کردین و میکنید؟
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۷ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
هر روز 3 میلیون سکه گرون میشه چی میخواد بشه
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تورم،مالیات فقرا به اغنیا
۲۰:۳۲ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
مصرف بالای سوخت ،خودروهای غیر بهینه(که علتش انحصار بازار و عدم ورود خودرو خارجی بصورت آزاد توسط همه و بدون رانته) و قیمت غیر واقعی و ضدِفرهنگ تک سرنشینیه،و البته نبود خودروهای کوچکتر مثلا دونفره در حجم موتور سیکلت یا کمی بزرگتره
۶
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۴ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
چقدر تحلیل دقیقی . مقصر مردم هستند نه مسیولین
۱
۶۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۹:۴۳ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
عجب خوب شد گفتید
۰
۳۹
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۹:۴۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
کل کشور شده مافیا مافیای خودرو مافیای برنج مافیای دکل نفت و انواع مافیا یعنی کشور بین هزار نفر تقسیم شده
۰
۴۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۴ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
دولت دلار رو خودش برد بالا ، دلیل گرونی خود دولته
۱
۵۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۸ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
چرا در دوره ی ۴ ساله اول روحانی که حرف برجام و خودش بود تورم زیر ده درصد بود قیمت دلار و طلا روند کاهشی داشت ماشین رو قسطی می دادن ؟ چرا فسادها کم شده بود و ب ز ها به زندان می افتادند چرا؟چرا وقتی این خسارت محض یعنی برجام از بین رفت دلار و طلا صعودی شد و نرخ تورم واقعی سه رقمی چرا ب زها برگشتند چرا یک روز چای یک روز برنج یک روز نهاده های دامی و روز دیگر سوخت و بانک‌ها و ... و هر روز فساد های بدون برخورد چرا برجام خسارت محض بود ؟
۲
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
همیشه از نظرشون مقصر مردمن
۱
۵۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
خطبه دوم نماز جمعه تهران در مورد مبانی اقتصادی بود که
در گزارشتان به آن اشاره نشده !!!!
۷
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۳ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
شما هیچ ایرادی ندارید
دلیل گرانی بانک است و وام هایی که کله گنده پس نمیدهند همینطور ۱۸ میلیارد پارسال و ۱۵ میلیارد امسال ارز که برنگشت با سیستم کارت بازرگانی اجاره ای مسخره
دلیل اصلی گرونی قیمت هر کی به هرکی خودرو مونتاژی است و ول کردن قیمت خودروی وارداتی که دومینوش تا پایین میاد
اقتصاد غیر شفاف است و مالیات ندادن فولاد و پتروشیمی و نهاد اقتصادی ارگان نظامی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۱ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
هر کدملی یک خودرو رو سهمیه بدید ۲۰۰تا ۲۰۰۰هزار تومانی بقیش لیتری ۵۰هزار تومان شود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
کاش سوخت بیاد از خودش دفاع کنه، نه ماشین فرسوده،نه مدیران
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
افزایش دارو و لبنیات چه ربطی به سوخت داره . اینو بگو گرانی به خاطر برداشتن ارز ترجیحی به آزاد و عدم نظارت دولت هست.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
راست می گه نون هم سوخته ماشین بنزین میزنه ادم اب و نون و خرد و خ راک اینقدر نخورید با با
۱
۶۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۵ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
اگرسوخت‌نباشه‌چجوری‌نون‌میرسه‌به‌دست
مردم‌مردعاقل
۱۲
