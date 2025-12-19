سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات سازمان راهداری گفت: ۱۲۰ هزار کیلومتر راه شریانی و ۱۶۰ هزار کیلومترراه روستایی که حدود ۱۲ هزار روستا را شامل می شود را برفروبی و نمکپاشی شده است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- حبیب جمشیدی سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به استمرار فعالیت سامانه بارشی در اغلب نقاط کشور، گفت: در این راستا، طی ۶ روز اخیر عملیات راهداری زمستانی و برف‌روبی با استفاده از ظرفیت ۵۶۷۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری و ۶۳۰۰ راهدار اجرا شده است.

جمشیدی  اظهار کرد: در بازه زمانی (۲۳ تا ۲۸ آذرماه) و با فعالیت سامانه بارشی و بارش برف و باران، عملیات راهداری زمستانی در سطح محورهای مواصلاتی کشور در حال اجرا است.

وی بیان کرد: برف در برخی از محورهای مواصلاتی استانهای قزوین، شاهرود، کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، گیلان، مازندران، البرز، خراسان شمالی، خراسان رضوی، همدان، گیلان، تهران، یزد، کرمانشاه، اصفهان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، فارس، کرمان و کردستان، آذ غربی و شرقی، مازندران ، خراسان شمالی و گلستان بوده است.

سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران با اشاره به مصرف ۴۵ هزار تُن شن و نمک در سطح جاده‌های کشور، افزود: در این مدت‌، راهداران با کمک‌رسانی به ۷۱۷ خودروی گرفتار در برف، نسبت به اسکان موقت ۷۴ نفر در راهدارخانه‌ها اقدام کرده اند

جمشیدی تاکید کرد در این بازه زمانی بالغ بر ۱۲۰ هزار کیلومتر راه شریانی و ۱۶۰ هزار کیلومترراه روستایی که حدود ۱۲ هزار روستا را شامل می شود را برفروبی و نمکپاشی شده است.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راهداری
