رودخانه آب نمای رودان با حجم سیلاب بالا به سد استقلال میناب سرازیر شد.

\n\u0631\u0648\u062f\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0622\u0628\u0646\u0645\u0627\u06cc \u0631\u0648\u062f\u0627\u0646 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0631\u0686\u0634\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u062f \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0645\u06cc\u0646\u0627\u0628 \u0648\u00a0 \u0645\u0646\u0628\u0639 \u0622\u0628\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0627\u063a\u0627\u062a \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0648\u062f\u0627\u0646 \u0637\u063a\u06cc\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f.\u00a0\n\n\u00a0