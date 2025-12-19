رودخانه آب نمای رودان با حجم سیلاب بالا به سد استقلال میناب سرازیر شد.

رودخانه آبنمای رودان یکی از سرچشمه‌های سد استقلال میناب و  منبع آبیاری باغات شهرستان رودان طغیان کرد. 

برچسب ها: طغیان رودخانه ، سامانه بارشی
