رئیس‌جمهور روسیه، در کنفرانس مطبوعاتی سالانه خود، برنامه اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه به منظور تأمین وام به اوکراین را «دزدی» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز جمعه اعلام کرد که اتحادیه اروپا با برنامه‌های خود برای استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای تأمین وام به اوکراین در حال تلاش برای «دزدی» است، اما اعلام کرد که این بلوک به دلیل پیامد‌های چنین وامی برای سیستم‌های مالی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در حال شکست است.

پوتین در کنفرانس مطبوعاتی سالانه خود گفت: «اگر کسی وامی بدهد، حتی اگر با دارایی‌های ما تضمین شده باشد، باید در بودجه کشوری که این کار را انجام می‌دهد منعکس شود. اکنون، همه آنها تعهدات اضافی را می‌پذیرند، و تصویب چنین بودجه‌ای بسیار سخت خواهد بود؛ و همه اینها دلایل دشواری اتخاذ تصمیمات مربوط به دزدی دارایی‌های دیگران است، اما برای کسانی که ممکن است تلاش کنند، پیامد‌های جدی‌تری وجود خواهد داشت.»

وی خاطرنشان کرد که منطقه یورو اعتماد بسیاری از کشور‌ها را که ذخایر ارزی خود را در منطقه یورو نگهداری می‌کنند، از دست خواهد داد. او همچنین تأکید کرد که دارایی‌ها باید بازگردانده شوند و روسیه برای محافظت از منافع خود پیگرد قانونی را دنبال خواهد کرد.

پوتین در بخش دیگری از صحبت‌های خود، پیشروی نیرو‌های روسیه در اوکراین را تحسین کرد و گفت: «نیرو‌های ما در امتداد تمام خط تماس در حال پیشروی هستند... دشمن در همه جهات در حال عقب‌نشینی است.»

منبع: خبرگزاری فرانسه

