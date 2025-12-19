باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: برخی از محصولات آرایش چشم به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی و نبود اطلاعات معتبر از ترکیبات و شرایط نگهداری، غیرمجاز شناخته شدهاند.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، فهرست این محصولات به شرح زیر است:
ریمل: ESSENCE، PAULA DORF، SUPER CURL، DAYCELL ۳D
خط چشم: PARIS، ESTEE LAUDER (Fake)، KISS BEAUTY
پالت سایه: NAKED، DoDo Girl، ANYLADY، ROMCOM، Mini Queen
روابط عمومی سازمان غذا و دارو تأکید کرد مصرف این فرآوردهها میتواند موجب بروز عوارض چشمی و پوستی شود و این محصولات در اولویت برنامههای نظارتی قرار دارند.
این سازمان از عموم مردم درخواست کرد در صورت مشاهده این نشانهای تجاری در سطح عرضه، مراتب را از طریق سامانههای نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور گزارش کنند.
سازمان غذا و دارو با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی اقدامات لازم را برای جمعآوری و برخورد با متخلفان انجام خواهد داد.
منبع: سازمان غذا و دارو