باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در یک مصاحبه تلفنی با شبکه خبری انبیسی روز پنجشنبه جنگ کشورش با ونزوئلا را رد نکرد و گفت که اگرچه در حال حاضر در این مورد بحث نمیکند، اما این یک امکان است.
ترامپ همچنین از تأیید این که برکناری همتای ونزوئلایی خود، نیکلاس مادورو، هدف او هست یا خیر خودداری کرد، اما ادعا کرد که رئیسجمهور ونزوئلا «دقیقاً میداند من چه میخواهم.» او همچنین اعلام کرد که توقیفهای بیشتری از تانکرهای نفتی وجود خواهد داشت.
اظهارات رئیسجمهور آمریکا پس از دستور او برای «محاصره کامل و تمامعیار» تمام تانکرهای نفتی تحریمشده که از ونزوئلا میآیند و میروند، صورت میگیرد. ترامپ ادعا کرد که این کشور آمریکای جنوبی «به طور غیرقانونی» حقوق نفت و انرژی ایالات متحده را گرفته است.
منبع: رویترز