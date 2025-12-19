رئیس‌جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای ضمن رد نکردن احتمال جنگ با ونزوئلا، آن را یک گزینه ممکن خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در یک مصاحبه تلفنی با شبکه خبری ان‌بی‌سی روز پنجشنبه جنگ کشورش با ونزوئلا را رد نکرد و گفت که اگرچه در حال حاضر در این مورد بحث نمی‌کند، اما این یک امکان است.

ترامپ همچنین از تأیید این که برکناری همتای ونزوئلایی خود، نیکلاس مادورو، هدف او هست یا خیر خودداری کرد، اما ادعا کرد که رئیس‌جمهور ونزوئلا «دقیقاً می‌داند من چه می‌خواهم.» او همچنین اعلام کرد که توقیف‌های بیشتری از تانکر‌های نفتی وجود خواهد داشت.

اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا پس از دستور او برای «محاصره کامل و تمام‌عیار» تمام تانکر‌های نفتی تحریم‌شده که از ونزوئلا می‌آیند و می‌روند، صورت می‌گیرد. ترامپ ادعا کرد که این کشور آمریکای جنوبی «به طور غیرقانونی» حق‌وق نفت و انرژی ایالات متحده را گرفته است.

منبع: رویترز

برچسب ها: دولت ونزوئلا ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
آمریکا با حمله به دو قایق در اقیانوس آرام، ۵ نفر را کشت
اعلام آمادگی برزیل برای میانجی‌گری میام ونزوئلا و آمریکا
مادورو در بحبوحه تهدیدات ترامپ از ارتش کلمبیا درخواست کمک کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۸ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
حمله کن راحتشون کن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
خالق خدا بشر مخلوق
۱۸:۰۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
حمله پلیسی نظامی !
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
ترامپ هرگز حمله نظامی نخواهد کرد
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۶ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
به نظر می آید از نتیجه کارش خیلی نگران است و می داند که ونزولا در صورت درگیری باتلاق دیگری خواهد شد برای آمریکا ، هرچند همین الان هم باتلاق هست ، اگر حمله کند جوری و حمله نکند جور دیگر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
مرتیکه جنگ طلب جنگ افروز کودک کش نسل کش ...
جایزه صلح هم میخوایه !!!
ظالمین و زورگویان جهانی منتظر مرگ باشند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۴ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
صد رحمت به شرم و حیای دزدان دریایی ، البته این مرد ظاهراً جرات جنگ تمام عیار با ونزؤلا را هم ندارد و فقط می خواهد با هارت و پورت و بدون دادن هزینه به اهداف استعماری خود در ونزؤولا برسد و به نظر من ترامپ در عین سرو صدای زیاد بی عرضه ترین رئیس جمهور آمریکاست تا آنجا که ما می شناسیم .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
غلط زیادی کردی
اگر کشورهای همجوار ونزویلا .و چین و روسیه و کره شمالی و ایران از ونزویلا حمایت کنند
ترامپ سالخورده و تن و روح بیمار
ماست ها را کیسه خواهد کرد .از ترس
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
چیزی شده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۴ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
ترامپ میخواهد بدون جنگ ونوزئلا را آشغال بکند
۰
۰
پاسخ دادن
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
پیدا شدن پهپاد جاسوسی روسیه در خاک ترکیه
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
ترامپ به دنبال فرود دوباره انسان بر ماه تا سال ۲۰۲۸ است
دبی و شارجه زیر آب رفتند
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
جنگنده‌های عراق دو مخفیگاه داعش را نابود کردند
رایزنی فواد حسین با مقامات ایتالیایی درباره ایران و منطقه
کاردینال پیزابلا برای جشن‌های کریسمس وارد غزه شد
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
آخرین اخبار
آمریکا هفت چهره نزدیک به مادورو را تحریم کرد
الجزیره: پنج نکته کلیدی از کنفرانس مطبوعاتی پایان سال مارکو روبیو
هنرمندان بلژیک علیه یورویژن؛ اسرائیل را مثل روسیه اخراج کنید
نتانیاهو کلید جنگ و صلح را به آمریکا می‌برد
دبی و شارجه زیر آب رفتند
اعتراض بابانوئل‌ها به گرانی با سرقت کریسمسی در کانادا!
پیدا شدن پهپاد جاسوسی روسیه در خاک ترکیه
سازمان ملل: قحطی غزه از بین رفته، اما خطر آن همچنان باریکه را تهدید می‌کند
هشدار کالاس: اختلافات اروپا «هدیه» به پوتین است
حکیم: عراق نباید صندوق پیام یا میدان جنگ دیگران باشد
روبیو: پیشرفت‌هایی در مذاکرات اوکراین حاصل شده است
افشای تنش عصبی ترامپ پشت در‌های بسته کاخ سفید
واکنش تند مسکو به وام ۹۰ میلیارد یورویی اروپا به اوکراین
ترامپ به دنبال فرود دوباره انسان بر ماه تا سال ۲۰۲۸ است
جنگنده‌های عراق دو مخفیگاه داعش را نابود کردند
آفریقای جنوبی در واکنش به حملات ترامپ خواستار اتحاد مردم شد
آکسیوس: فرستاده کاخ سفید با مشاوران امنیتی اوکراین و اروپا دیدار می‌کند
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
حملات سایبری به سامانه‌های پدافندی روسیه با استفاده از هوش مصنوعی
رایزنی فواد حسین با مقامات ایتالیایی درباره ایران و منطقه
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
کاردینال پیزابلا برای جشن‌های کریسمس وارد غزه شد
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
اوکراین و روسیه اجساد سربازان کشته‌شده را تبادل کردند
حماس: مذاکرات آمریکا باید نقض آتش‌بس توسط اسرائیل را پایان دهد
ترامپ جنگ با ونزوئلا را رد نکرد
پوتین: اتحادیه اروپا با «دزدی» از دارایی‌های روسیه شکست می‌خورد
اسرائیل مدعی بازداشت شهروند روسی به اتهام جاسوسی برای ایران شد
شیوع گسترده وبا و فلج اطفال در غزه؛ سازمان‌های بشردوستانه هشدار فاجعه انسانی می‌دهند