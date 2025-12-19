نماینده ولی فقیه درگیلان با بیان اینکه اقتدار ملت اسلامی در حال گسترش در جهان است، گفت: با وحدت و همدلی جهان اسلام همیشه پیروز است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ آیت الله رسول فلاحتی امروز در آیین عبادی سیاسی خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای امام خمینی ( ره ) رشت به سلسله وظایف حاکم اسلامی اشاره کرد و گفت : حراست و صیانت از عقاید دینی مسلمانان از دیگر وظایف حاکم اسلامی است.



نماینده ولی فقیه در گیلان به فتنه های دشمنان در دوران اوایل اسلام اشاره کرد و گفت : در دوران ائمه اطهار( ع ) دشمنان با فتنه های بر علیه اسلام ایجاد می کردند با جهاد الهی و تبیین ائمه اطهار ( ع) اینگونه اسلام پایدار است.

آیت الله فلاحتی به وحدت مسلمانان اشاره و خاطر نشان کرد: با وحدت و هم دلی مسلمانان دشمنان اسلام هیچ گاه به توطئه های شومشان دست نخواهند یافت.‌



نماینده ولی فقیه در گیلان به روز وحدت حوزه و دانشگاه اشاره و اذعان داشت : این ایام فرصتی مغتنم برای بازخوانی اندیشه امام راحل(ره) و تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر هم‌افزایی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها در مسیر تربیت انسان‌های متعهد، متخصص و مسئولیت‌پذیر است؛ پیوندی که می‌تواند پاسخگوی نیازهای فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعه امروز باشد.

وی تصریح کرد: استان گیلان با برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند علمی، دانشگاهی و حوزوی، این توان را دارد که با تقویت تعامل حوزه و دانشگاه، در حل مسائل بومی، ارتقای سرمایه اجتماعی، توسعه علمی، فرهنگی و افزایش تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی پیشگام باشد.

آیت الله فلاحتی از تاثیر گذاری جمهوری اسلامی ایران بر دیگر کشورها اشاره و گفت : فعالیت ها و نگاه جمهوری اسلامی بر همسایگان و دیگر کشورها تاثیر مطلوبی داشته است.

نماینده ولی فقیه در گیلان به فجایع اسرائیل در فلسطین و غزه اشاره کرد و افزود: امت اسلامی همیشه با اقتدار در برابر دشمنان با وحدت و همدلی پیروز است .‌