تولید بدون کارخانه در صنایع غذایی + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان ملی بهره وری گفت: تولید بدون کارخانه بهترین روش سرمایه‌گذاری در تولید با بهره وری و سود بالا است که می‌تواند به تحقق قانون برنامه هفتم و رشد ۳۵ درصدی اقتصاد کشور از محل بهره وری کمک کند.