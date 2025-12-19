تولید بدون کارخانه در صنایع غذایی + فیلم

در نوزدهمین قسمت از مجموعه گزارشهای تولید بدون کارخانه به سودآوری و بهره وری صنایع غذایی پرداختهایم.
باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان ملی بهره وری گفت: تولید بدون کارخانه بهترین روش سرمایهگذاری در تولید با بهره وری و سود بالا است که میتواند به تحقق قانون برنامه هفتم و رشد ۳۵ درصدی اقتصاد کشور از محل بهره وری کمک کند.
عالیه ...
اما آیا وزارت بهداشت و سازمان استاندارد تایید میکنند؟
خیلی از کارخانجات مواد غذایی و قطعه سازی و ..... مجوز دارند و تخلف هم میکنند !!!
خیلی از رستورانهای با جواز گوشت فاسد و مخلوط به خورد مردم میدن که باهاشون برخورد هم میشه ...