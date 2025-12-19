امام جمعه موقت شهرکرد گفت: نباید ناآگاهانه به رسانه دشمن تبدیل شویم؛ پیش از انتشار هر مطلبی باید صحت آن بررسی شود.

حجت الاسلام والمسلمین همتیان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اظهار کرد: تمامی فعالان حوزه حمل‌ونقل از رانندگان تا مدیران این بخش، نقشی اساسی در زندگی اجتماعی مردم دارند و هر کس برای رفع نیاز‌های جامعه تلاش کند، محترم و شریف است. در پیشگاه خداوند، کسی که خالصانه‌تر خدمت کند و رضای الهی را مدنظر قرار دهد، در روز قیامت سربلند خواهد بود.

همتیان ضمن قدردانی از زحمات رانندگان، بارش‌های اخیر باران و برف را نعمتی الهی دانست و تصریح کرد: شکرگزاری در برابر نعمت‌های خداوند، موجب تداوم آنها می‌شود و امید است کشور اسلامی ایران همواره از این رحمت الهی بهره‌مند باشد.

وی در ادامه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای کنگره شهدای استان البرز، بیان کرد: نباید تصور شود جوانانی که به جبهه رفتند و به شهادت رسیدند، صرفاً تحت تأثیر احساسات بودند؛ این حماسه‌ها برخاسته از شوق لقاءالله و انگیزه‌های عرفانی و ملی بود.

امام جمعه موقت شهرکرد با یادآوری توصیه امام خمینی (ره) مبنی بر مطالعه وصیت‌نامه شهدا، خاطرنشان کرد: شهدا با اخلاص و ایمان به مراتبی از عرفان رسیدند که بسیاری از عارفان با سال‌ها عبادت به آن دست نمی‌یابند. وی وصیت‌نامه شهید ناصر باغانی را نمونه‌ای ارزشمند از این روحیه دانست که شایسته است بار‌ها خوانده شود.

همتیان سه انگیزه اصلی جوانان برای حضور در جبهه را شوق لقاءالله، احساس تکلیف دینی و انگیزه ملی عنوان کرد و افزود: آنان جهاد را هم‌تراز با نماز و روزه می‌دانستند و با این باور قدم در میدان نبرد گذاشتند.

وی با تأکید بر مسئولیت همگان در قبال شهدا گفت: باید قدردان شهدا باشیم و احساس تکلیف را در جامعه زنده نگه داریم. هنرمندان، اساتید و نهاد‌های فرهنگی وظیفه دارند ارزش‌های مقدس را تقویت کرده و به نسل جدید منتقل کنند. نسل امروز با وجود جنگ نرم گسترده، همچنان مقاومت و ایستادگی می‌کند.

امام جمعه موقت شهرکرد در پایان با هشدار نسبت به خطرات جنگ نرم و فضای مجازی یادآور شد: نباید ناآگاهانه به رسانه دشمن تبدیل شویم؛ پیش از انتشار هر مطلبی باید صحت آن بررسی شود و حتی می‌توان از ابزار‌های هوش مصنوعی برای راستی‌آزمایی بهره گرفت، امروز وظیفه همه ماست که در برابر هجمه‌های فرهنگی دشمن، هوشیار و مسئولانه عمل کنیم.

منبع خبرگزاری مهر