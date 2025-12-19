باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج اظهار کرد: اگر بخشی از درآمد‌های معدن طلای قروه و ترانزیت مرز باشماق، خرج توسعه کردستان شود، بسیاری از مشکلات استان برطرف خواهد شد

وی با بیان اینکه مردم همواره قدردان تلاش مسئولان هستند، افزود: تا زمانیکه وحدت بین نظام و مردم باشد، خطری کشور را تهدید نخواهد کرد و این مهم با رفع مشکلات معیشتی مردم محقق خواهد شد.

امام جمعه سنندج از بالا بودن قیمت اجناس انتقاد و اضافه کرد: بسیاری از مواد خوراکی در داخل تولید می‌شود، پس چرا باید بالا رفتن نرخ دلار بر قیمت کالا‌ها تاثیرگذار باشد.

ماموستا رستمی در بخش دیگری از خطبه‌ها از مسئولان شرکت گاز خواست دلیل افزایش گازب‌ها را برای مردم شفاف توضیح دهند و ادامه داد: افزایش بهای انرژی، فشار زیادی به قشر ضعیف وارد کرده است.

وی یادآور شد: مردم هشت سال سختی را تحمل کردند و با اتحاد توانستند دشمن را در جنگ تحمیلی و جنگ ۱۲ روزه شکست دهند و شایسته بهترین خدمات هستند.

خطیب جمعه سنندج از مسئولان خواست صداقت، امانت‌داری، تعهد به عهد و پیمان، درک فقرا و ضعفا و دلسوزی برای مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند.

انجام ۲۲۵ کیلومتر روکش آسفالت

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان پیش از خطبه‌ها به مناسبت ۲۶ آذر و روز ملی حمل و نقل با بیان اینکه حمل و نقل زیربنای اقتصاد هر کشوری است، اظهار کرد: کردستان در کریدور شمال غرب- جنوب غرب واقع شده و دارای اهمیت زیادی در کشور است.

رامین محمودی افزود: سالانه ۱۱ میلیون تن کالا و سه میلیون نفر در راه‌های مواصلاتی استان جابجا می‌شود، ضمن اینکه در مرز باشماق سه میلیون و ۸۹۰ هزار تن کالا مبادله می‌شود.

وی اضافه کرد: امسال ۱۰۵ کیلومتر راه روستایی احداث، ۲۲۵ کیلومتر روکش آسفالت، ۸۷ کیلومتر لکه‌گیری و سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر خط کشی انجام شد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان ادامه داد: طول راه‌های استان هشت هزار کیلومتر بوده که ۶ هزار و ۲۰۰ کیلومتر روستایی و هزار و ۷۵۰ کیلومتر بین شهری است.