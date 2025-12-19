دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پی بارش‌های اخیر در جزیره قشم، دستور اعزام نماینده ویژه‌ای را برای ارزیابی شرایط و هماهنگی با مسئولان محلی صادر کرد.

 باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ بر اساس دستور رضا مسرور، مهدی رعیتی مدیر امور عمرانی، زیربنایی و محیط‌زیست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به‌عنوان نماینده ویژه این دبیرخانه برای بررسی وضعیت زیرساخت‌ها، ارزیابی خسارات احتمالی و تضمین ارائه خدمات پایدار به شهروندان، در جزیره قشم حضور خواهد یافت.

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر آمادگی کامل برای مدیریت شرایط اضطراری، از همکاری نهادهای محلی و خدماتی قدردانی کرد و از شهروندان خواست تا با رعایت نکات ایمنی و دستورالعمل‌های ستاد بحران، به مدیریت هر چه بهتر شرایط کمک کنند.

گفتنی است هشدار سطح قرمز هواشناسی برای چهار استان جنوبی کشور از جمله استان هرمزگان، صادر شده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که موج دوم بارندگی‌ها که از چهارشنبه هفته گذشته؛ ۲۶ آذرماه آغاز شده است و همچنان ادامه دارد، گستره هرمزگان را در بر خواهد گرفت.

سازمان هواشناسی کشور امروز (۲۸ آذر) برای هرمزگان و جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد تگرگ پیش‌بینی کرده است

