باشگاهخبرنگاران جوان؛ بر اساس دستور رضا مسرور، مهدی رعیتی مدیر امور عمرانی، زیربنایی و محیطزیست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بهعنوان نماینده ویژه این دبیرخانه برای بررسی وضعیت زیرساختها، ارزیابی خسارات احتمالی و تضمین ارائه خدمات پایدار به شهروندان، در جزیره قشم حضور خواهد یافت.
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر آمادگی کامل برای مدیریت شرایط اضطراری، از همکاری نهادهای محلی و خدماتی قدردانی کرد و از شهروندان خواست تا با رعایت نکات ایمنی و دستورالعملهای ستاد بحران، به مدیریت هر چه بهتر شرایط کمک کنند.
گفتنی است هشدار سطح قرمز هواشناسی برای چهار استان جنوبی کشور از جمله استان هرمزگان، صادر شده و پیشبینیها نشان میدهد که موج دوم بارندگیها که از چهارشنبه هفته گذشته؛ ۲۶ آذرماه آغاز شده است و همچنان ادامه دارد، گستره هرمزگان را در بر خواهد گرفت.
سازمان هواشناسی کشور امروز (۲۸ آذر) برای هرمزگان و جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد تگرگ پیشبینی کرده است