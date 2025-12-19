شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری نماز جمعه در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - خطبه‌های نمازجمعه این هفته همانند هفته‌های گذشته در شهرستان هریس آذربایجان شرقی برگزار شد. این مراسم به امامت حجت الاسلام و المسلمین دکترگلدوست امام جمعه محترم شهرستان هریس و با حضور فرماندهان محترم نظامی و انتظامی، بسیجیان و جمعی ازاعضای شورای اداری و اهالی ولایتمدار ومتدین شهرستان درمصلی نماز جمعه، مسجد امام زمان (عج) هریس صورت گرفت.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

صف آرایی‌ها هریسی‌ها در صف نماز جمعه

