باشگاه خبرنگاران جوان - عباس باصفا گفت: بر اساس تصمیم دولت، خودرو‌های دارای پلاک دولتی، خودرو‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودرو‌های خارجی وارداتی و همچنین کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها مشمول تغییر نرخ شدند که در این چارچوب، نرخ بنزین کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان افزایش یافت.

وی تأکید کرد: این فرایند بدون هیچ حاشیه‌ای و با آمادگی کامل جایگاه‌ها اجرا شد و خوشبختانه مردم و بهره‌برداران نیز همکاری مناسبی داشتند.

مدیر سامانه هوشمند سوخت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت خودرو‌های نوشماره توضیح داد: در مرحله فعلی اجرای این مصوبه، برنامه‌ای برای حذف سهمیه سوخت خودرو‌های نوشماره اجرایی نشده و این موضوع منوط به ابلاغ رسمی سیاست‌ها و مصوبات بعدی از سوی دولت است.

باصفا درباره وضعیت مالکان دارای بیش از یک خودرو نیز یادآور شد: برای این گروه، سامانه‌ای طراحی شده که مالکان می‌توانند از طریق آن، یکی از خودرو‌های خود را به عنوان خودروی سهمیه‌بگیر انتخاب کنند. اجرای این بخش نیز پس از نهایی شدن سیاست‌ها به‌صورت رسمی عملیاتی خواهد شد.

وی در تشریح وضعیت سهمیه سوخت خودرو‌های خارجی و وارداتی اظهار داشت: طبق مصوبه دولت، خودرو‌های خارجی وارداتی، خودرو‌های فعال در مناطق آزاد و خودرو‌های دارای پلاک دولتی از سازوکار نرخ‌های قبلی حذف شده‌اند و سهمیه آنها در قالب بنزین با نرخ ۵ هزار تومانی (نرخ دوم) به‌صورت ماهانه در کارت سوخت شارژ می‌شود.

مدیر سامانه هوشمند سوخت خاطرنشان کرد: این موضوع شامل همه خودرو‌های وارداتی و خارجی با حجم موتور بالای ۱۳۰۰ سی‌سی می‌شود.

باصفا همچنین به تعیین تکلیف سهمیه سوخت خودرو‌های فعال در پلتفرم‌های اینترنتی حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی از طریق پرداخت مابه‌التفاوت نرخ‌ها و بر اساس میزان پیمایش اعلام‌شده، به شکل یارانه‌ای محاسبه می‌شود که این پرداخت از سوی وزارت کشور و سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام و در نهایت در اختیار رانندگان قرار می‌گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: مابه‌التفاوت سهمیه سوخت رانندگان فعال در این پلتفرم‌ها به‌صورت دوره‌ای محاسبه و از طریق پرداخت نقدی به حساب آنها واریز خواهد شد.

منبع: ایرنا