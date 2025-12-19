باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رودخانه فصلی فشند که وظیفه هدایت روان‌آب‌ها و سیلاب‌های فصلی از روستای فشند تا شهر مهستان را بر عهده دارد، به‌دلیل ساخت‌وساز در بستر و حریم خود، به یکی از نقاط نگران‌کننده در مدیریت بحران منطقه تبدیل شده است؛ مسیری که خشکی ظاهری آن، خطر سیلاب‌های ناگهانی را پنهان کرده است.

سلطان‌آبادی رئیس امور آب ساوجبلاغ با اشاره به طول بیش از ۸۰ کیلومتری آبراه روستای فشند گفت: در صورت وقوع رگبارهای شدید، حجم بالایی از آب در مدت کوتاه وارد این مسیر می‌شود و اگر موانع و تصرفات وجود داشته باشد، شاهد اتفاق‌های ناگوار خواهیم بود.

وی افزود: در سال‌های گذشته اجرای طرح‌های آبخیزداری نقش مؤثری در جلوگیری از حوادث داشته است، اما خشک بودن پایین‌دست رودخانه باعث شده برخی افراد سودجو به بستر و حریم آن تجاوز کنند؛ موضوعی که به گفته وی، به‌زودی با آغاز عملیات تخریب و آزادسازی حریم و بستر رودخانه، ساماندهی خواهد شد.