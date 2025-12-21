عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید، کمبودی در عرضه ماهی شب یلدا نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ارسلان قاسمی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: با توجه به آنکه مشکلی از حیث تولید ماهی نداریم، از این رو نوسان خاصی در قیمت نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه تولید آبزیان جوابگوی نیاز بازار است، افزود: با وجود افزایش تقاضا در ایام‌پایانی سال، مشکلی در بازار نخواهیم داشت و تنها کنترل بر بازار باید صورت بگیرد تا نوسانی رخ ندهد.

قاسمی با بیان اینکه قیمت ماهی نسبت به سایر اقلام پروتئینی صرفه اقتصادی بیشتری دارد، گفت: ماهی طیف وسیعی از قیمت و کیفیت دارد به طوریکه برخی گونه های آن از ماهی ارزانتر و برخی گونه ها از فیله گوسفند هم گرانتر است. گفتنی است تنوع آبزیان دریایی بسیار چشمگیر است.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که تولید آبزیان حداقل همانند مدت مشابه سال قبل یک میلیون تن خواهد بود، اما در خصوص آمار دقیق آن پایان سال می توان اظهار نظر کرد.

وی گفت: در خصوص تولید محصولات پروتئینی ، تولیدکننده متضرر است و سود اصلی را دلال و سیستم توزیع می برد که به ضرر مصرف کننده تمام می شود.

برچسب ها: تولید آبزیان ، قیمت ماهی ، بازار ماهی
