باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه امروز گرگان، با اشاره به حادثه مسلحانه اخیر در سیدنی استرالیا اظهار کرد: در جریان یک مراسم متعلق به یهودیان، یک پدر و پسر پاکستانی با گرایش‌های افراطی و داعشی دست به حمله مسلحانه زدند که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از افراد شد.

امام جمعه گرگان با تاکید بر این که عاملان این حادثه هیچ ارتباطی با ایران نداشته‌اند، افزود: با این حال، برخی جریان‌ها و رسانه‌ها تلاش کردند این اقدام را به جمهوری اسلامی ایران نسبت دهند که این موضوع کاملاً دروغ، غیرواقعی و با هدف بهره‌برداری سیاسی انجام شده است.

وی با انتقاد از مظلوم‌نمایی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پس از این حادثه گفت: این سؤال جدی مطرح است که آیا پیش از این حجم از جنایات، چنین موجی از نفرت جهانی علیه یهودیان وجود داشت؟

آیت‌الله نورمفیدی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور، بر ضرورت مقابله با اسراف، تبذیر و سوءاستفاده از منابع عمومی تأکید کرد و گفت: تعالیم امیرالمؤمنین(ع) و ائمه اطهار(ع) به‌روشنی ما را به میانه‌روی، امانت‌داری و پرهیز از هدررفت سرمایه‌های عمومی دعوت می‌کند.

وی با انتقاد از مصرف بالای سوخت در برخی تولیدات داخلی افزود: وقتی امکان تولید خودروهایی با مصرف پایین سوخت وجود دارد، بی‌توجهی به این موضوع و تحمیل مصرف بالا به کشور، نوعی تضییع بیت‌المال و خیانت به سرمایه‌های ملی است.

امام جمعه گرگان همچنین با اشاره به فرارسیدن ماه رجب، این ماه را فرصتی بزرگ برای خودسازی، استغفار و تقویت ارتباط با خداوند دانست و اظهار کرد: ماه رجب، شعبان و رمضان زنجیره‌ای از فرصت‌های معنوی برای بازگشت به خدا و اصلاح رفتار فردی و اجتماعی هستند.

آیت‌الله نورمفیدی با تبریک فرا رسیدن اول ماه رجب و سالروز ولادت امام محمد باقر(ع)، نقش آن حضرت را در گسترش معارف اسلامی بی‌بدیل توصیف کرد و گفت: تحول علمی و معرفتی‌ای که به‌واسطه امام باقر(ع) در جهان اسلام ایجاد شد، نقطه عطفی در تاریخ اسلام است.

وی همچنین با اشاره به سالروز میلاد حضرت عیسی مسیح(ع) تصریح کرد: حضرت عیسی(ع) پیامبر رحمت، عدالت و مبارزه با ظلم بود و اگر امروز در میان ما حضور داشت، بدون تردید در کنار مظلومان عالم می‌ایستاد، نه در کنار جنایتکاران و قدرت‌های زورگو.

امام جمعه گرگان با گرامیداشت هفته راهداری، از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان این حوزه به‌ویژه در فصل سرما قدردانی کرد و گفت: راهداران از زحمت‌کش‌ترین اقشار جامعه هستند که در سخت‌ترین شرایط، امنیت و آرامش مردم را تأمین می‌کنند.

منبع: ایرنا