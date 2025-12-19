عضو دفتر سیاسی حماس، اعلام کرد مذاکرات امروز استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، با مقامات ترکیه، مصر و قطر باید بر توقف نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در غزه متمرکز شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی حماس، روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت که مذاکرات امروز بین استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه، و مقامات ارشد ترکیه، مصر و قطر در فلوریدا باید با هدف پایان دادن به نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در غزه باشد.

این مقام گفت: «مردم ما انتظار دارند که این مذاکرات به توافقی برای پایان دادن به بی‌قانونی مداوم اسرائیل، توقف همه تخلفات و وادار کردن اشغالگر به پایبندی به توافق [آتش‌بس]شرم‌الشیخ منجر شود.»

علاوه بر این، نعیم اصرار کرد که این مذاکرات همچنین باید راه‌های اجرای عناصر باقی‌مانده طرح صلح غزه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را بررسی کرده و اطمینان حاصل کند که اجرا «ثبات پایدار را محقق می‌کند، یک فرآیند بازسازی جامع را راه‌اندازی می‌کند و راه را برای یک مسیر سیاسی هموار می‌کند که به فلسطینیان امکان حکومت بر خود را می‌دهد و در نهایت به یک دولت کاملاً مستقل و حاکم منجر شود.»

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: جنبش حماس ، آتش بس در غزه
زخمی شدن ۱۰ پلیس اسرائیل در درگیری خونین با حریدیم‌ها
شیوع گسترده وبا و فلج اطفال در غزه؛ سازمان‌های بشردوستانه هشدار فاجعه انسانی می‌دهند
شهادت یک نوزاد دیگر در غزه بر اثر سرما
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۶ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
ازگرگ درنده انتظار نداشته باشید که به بچه‌اش بگه وحشی گری را کنار بگذارد ذات خبیث شان این صفت را دارد
۰
۰
