دبیر فدراسیون طیور گفت: اکنون در میادین عمده فروشی و خرده فروشی به وفور مرغ و تخم مرغ موجود است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیدفرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: طی روزهای اخیر گشایشی در توزیع ذرت ایجاد شده به طوریکه مرغداران توانستند ۲۰ تا ۳۰ درصد سهمیه دریافت کنند، اما در خصوص کنجاله سویا کماکان مشکلات باقی است و عرضه به میزان کافی نیست.

به گفته وی، اکنون بخشی از ذرت در حال تامین است و در خصوص کنجاله سویا مرغداران ناگریز به تامین آن از بازار آزاد هستند، اما توزیع از طریق سامانه بازارگاه آغاز شده و اکنون برای قضاوت زود است چراکه با استمرار روند فعلی مشکل مرتفع می شود.

طلاکش با بیان اینکه توزیع کنجاله سویا در مقایسه با ذرت قابل توجه نیست،افزود: بنابر آمار ماهانه ۶۵۰ هزارتن ذرت و حدود ۳۰۰ هزارتن کنجاله سویا نیاز داریم و در شرایط فعلی نیاز مرغداری های فعال باید تامین شود و طلب مرغداران مربوط به خرید نهاده از قبل، اولویت با مرغداران در حال تولید باید داده شود که در صورت عدم نظارت ممکن است انحرافاتی رخ دهد.

دبیرفدراسیون طیور با اشاره به بازار مرغ بیان کرد: در حال حاضر کمبودی در عرضه مرغ نداریم چراکه مرغ فعلی موجود در بازار مربوط به جوجه ریزی ۲ ماه قبل است که در آن مقطع نشان نمی داد که کمبودی در بازار داشته باشیم و تنها بدلیل گران بودن کالا نمی توان انتظار داست که قیمت همانند قبل و مصوب باشد.

وی با بیان اینکه در میادین عمده فروشی و خرده فروشی به وفور مرغ و تخم مرغ موجود است، افزود: با توجه به افزایش قیمت تمام شده تولید، قیمت های فعلی مرغ و تخم مرغ مصوب مورد انتظار نیست که بدلیل هزینه های بالای تولید کاملا منطقی است و هیچ گونه کمبودی در بازار وجود ندارد.

طلاکش ادامه داد: براساس رصد صورت گرفته قیمت هرکیلو مرغ در خرده فروشی ها ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزارتومان و هر شانه تخم مرغ ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزارتومان عرضه می شود.

دبیر فدراسیون طیور گفت: با توجه به کمبود نهاده دامی و کاهش سطح ایمنی، افت تولید ناشی از تلفات و ضعف ایمنی مرغ داشتیم که با استمرار روند مساعد جوجه ریزی، مشکلی در بازار نخواهیم داشت.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
آقای پزشکیان تو مصاحبه هات چی حرف می‌زدی الان چیکار می‌کنی
هر روز قرآن می‌خونی معنیشم که خدای نکرده میدونی دیگه آیا دروغ گفتن برای رای یا جلب نظر مردم چه گناهی داره یا نه فقط روخوانی میکنی آیا این همه از نهج‌البلاغه حرف میزنی در مورد حکومت داری چی گفته تو نامه هاش ب فرماندار هاش چی گوش زد کرده
یا نه فقط اینارو حفظ کردی می‌خونی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۴ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
پزشکیان و وزرایش افتخار کنند مرغ هم از سفره مردم حذف شد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
نمیخریم تا بگندد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
همیشه میگن فراوانی ولی هر روز گرا میکنن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
پول نیست که بخریم
۰
۳
پاسخ دادن
