باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -با نزدیک شدن به شب یلدا، مشکفی و توآرده به‌عنوان یکی از خوراکی‌های پرطرفدار روستاهای بخش و شهر آسارا، جایگاه ویژه‌ای در شب‌نشینی‌های پاییز و زمستان این منطقه دارد.

این خوراکی‌های سنتی که با تلاش و دست‌رنج بانوان روستایی تهیه می‌شوند، بخشی از فرهنگ غذایی مردم این دیار به شمار می‌روند و هرسال با آغاز فصل سرما، بر سر سفره‌های خانوادگی دیده می‌شوند.

مشکفی و توآرده علاوه بر طعم بومی و خاطره‌انگیز، نمادی از سنت‌ها و آیین‌های محلی این منطقه هستند.

بانوان روستایی با استفاده از شیوه‌های سنتی، این محصولات را آماده می‌کنند؛ محصولاتی که نقش موثری بر حفظ میراث غذایی خانوارهای روستایی دارند.

استقبال از مشکفی و توآرده در شب‌های سرد سال، به‌ویژه شب یلدا، نشان‌دهنده پیوند عمیق خوراک محلی با فرهنگ دورهمی و همدلی در روستاهای بخش آساراست.