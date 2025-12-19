مقامات اوکراینی و روسی اعلام کردند که دو کشور یک تبادل جدید اجساد سربازان کشته‌شده را انجام داده‌اند، به طوری که مسکو ۱۰۰۳ جسد نظامی اوکراینی را تحویل داده و در مقابل ۲۶ جسد سرباز روسی را دریافت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات اوکراینی و روسی روز جمعه اعلام کردند که اوکراین و روسیه یک تبادل جدید از اجساد سربازان کشته شده را انجام داده‌اند.

ولادیمیر مدینسکی، دستیار کرملین، گفت روسیه بقایای ۱۰۰۰ نظامی اوکراینی را به اوکراین تحویل داده و اجساد ۲۶ سرباز روس را از کییف دریافت کرده است.

مقامات اوکراینی تأیید کردند که کییف ۱۰۰۳ جسد نظامیان کشته شده را از روسیه دریافت کرده است. آنان گفتند که محققان و کارشناسان برای انجام همه معاینات لازم و شناسایی آنها کار خواهند کرد.

مرکز هماهنگی اسرای جنگی اوکراین در برنامه تلگرام تصاویری از چندین کامیون بزرگ و افرادی با لباس محافظ که اجساد را در کیسه‌های سفید بررسی می‌کنند، منتشر کرد.

از زمان شروع تهاجم روسیه در فوریه ۲۰۲۲، کییف و مسکو به طور منظم تبادل اجساد نظامیان کشته شده را انجام داده‌اند.

مقامات در هر دو کشور عموماً درباره آمار کلی سربازان کشته و زخمی شده کم‌حرف بوده‌اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

