باشگاه خبرنگاران جوان _ سید محمد مهدی سجادی اظهار کرد: با جاری شدن سیل در شهرهای جنوبی استان سیستان و بلوچستان، ۵۶ نفر در قالب ۱۷ خانوار دچار حادثه شدند.
وی ادامه داد: تاکنون ۹ خانواده از مجموع افراد آسیب دیده در چادرهای امدادی این جمعیت اسکان داده شدند.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: به منظور پشتیبانی هر چه بهتر و خدمات رسانی مناسب در حال حاضر ۶ تیم از هلال احمر با پنج دستگاه ماشین در حال خدمات رسانی به سیل زدگان شهرستانهای ذکر شده هستند.
وی پتو، موکت، بستههای غذایی ۷۲ ساعته و نایلون را از جمله برخی اقلم توزیع شده بین افراد حادثه دیدگان سیلاب عنوان کرد و افزود: تیمهای امدادی جمعیت هلال احمر ۲۴ ساعت شبانه روز آماده خدمت رسانی به آسیب دیدگان هستند.
مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان گفت: طی روزهای اخیر در ۶۵ ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی استان بارندگی گزارش شد که از جمله آنها میتوان به زاهدان با ۵.۲، چانعلی ۱۳، خاش ۹، چاه کمال ۱۶.۵ و توتان ۲۴ میلیمتر اشاره کرد.
محسن حیدری افزود: فعالیت سامانه بارشی در استان طی روزهای اخیر موجب وقوع بارشهای قابل توجه شده است که در این میان عباسآباد سمسور از توابع شهرستان بزمان با ثبت ۲۷.۵ میلیمتر بارش، بیشترین میزان بارندگی را در سطح استان به خود اختصاص داد.
وی با اشاره به ادامه فعالیت سامانه بارشی، گفت: روزهای جمعه و شنبه شرایط برای افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق، تگرگ و وزش تندباد لحظهای در نقاط مختلف استان فراهم خواهد بود. همچنین از روز یکشنبه، کاهش دما بهویژه در نیمه شمالی استان پیشبینی میشود.
