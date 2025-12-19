\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u061b \u0639\u06cc\u0633\u06cc \u0686\u0634\u0645 \u0628\u0631\u0627\u0647 -\u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0644 \u0647\u0648\u0627\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a:\u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0633\u0628\u0628 \u0622\u0628\u06af\u0631\u0641\u062a\u06af\u06cc \u0645\u0639\u0627\u0628\u0631\u060c \u0633\u06cc\u0644\u0627\u0628\u06cc \u0634\u062f\u0646 \u0645\u0633\u06cc\u0644\u0647\u0627\u060c \u0637\u063a\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0648\u062f\u062e\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0635\u0644\u06cc \u0634\u062f\u0647\u00a0 \u0627\u0633\u062a.\n\u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc \u062d\u0645\u0632\u0647 \u0646\u0698\u0627\u062f \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0646\u062f\u0631\u0639\u0628\u0627\u0633 \u06f1\u06f8\u06f8 \u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062a\u0631 \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0631\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u00a0