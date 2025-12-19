بارش‌های موج سوم در مناطق مرکزی استان پس از چندساعت دوباره شروع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ عیسی چشم براه -کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت:این باران سبب آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها، طغیان رودخانه‌های فصلی شده  است.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در شهرستان بندرعباس ۱۸۸ میلی متر باران باریده است.

برچسب ها: بارش باران ، بندرعباس
