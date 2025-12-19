مسابقات وزنه برداری قهرمانی بانوان مازندران، یادواره شهدای جنگ ۱۲ روزه در بابل برگزار و با قهرمانی تیم میزبان به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در این دوره از مسابقات وزنه برداری قهرمانی بانوان مازندران، ۴۱ وزنه بردار رده‌های سنی بزرگسالان و پیشکسوتان از ۱۱ شهراستان در سالن ورزشی سردار شهید سجودی بابل رقابت کردند.

عنوان نایب قهرمانی به تیم عباس آباد رسید و تیم‌های ساری و آمل هم به صورت مشترک بر سکوی سوم ایستادند.

وزنه برداران شرکت کننده در مسابقات وزنه برداری بانوان مازندران از شهر‌های ساری، قائم‌شهر، بابل، زرگرشهر، نور، چالوس، عباس‌آباد، آمل، بهشهر، فریدون‌کنار و رامسر بودند.

لیلا عرب مسئول امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان، صائبه عباس زاده نائب رئیس هیات وزنه برداری استان و جمعی دیگر از مسئولان در آیین اهدا مدال و کاپ قهرمانی مسابقات حضور داشتند.

