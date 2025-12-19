باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در هفته هفتم مسابقات لیگ ۳ فوتبال کشور، شهدای بابلسر که امسال پس از اجاره امتیاز آن همچنان در ورزشگاه شهید باکری تهران از حریفان میزبانی می‌کند، این بار تیم آلومینیوم ب اراک را ۲ بر ۱ از پیش رو برداشت.

شاگردان مرتضی رضا زاده با کسب ۴ برد، ۱ تساوی و ۲ باخت، در جایگاه دوم گروه نخست لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور قرار دارند.

شهدای بابلسر از ۷ بازیکن استفاده می‌کند که تنها ۳ نفر از آنها تاکنون فرصت حضور در ترکیب تیم و حضور در میدان را به دست آوردند.

صالحین شمیرانات تهران با کسب ۱۴ امتیاز صدرنشین این گروه است.

این تیم اگرچه تا به حال نتایج مطلوبی کسب کرده و جزو مدعیان صعود است ولی با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند.

تیم‌های پرواز سیمرغ و دریای آرین بابل، شهرآورد مازندرانی هفته هفتم لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور را در ورزشگاه شهدای شهرستان سیمرغ برگزار کردند.

گل اول مسابقه را بابلی‌ها بر روی یک ضدحمله به تور دروازه سیمرغ دوختند.

فرار سریع دانیال قنبری و ضربه دقیق و پای چپ محمدحسین تیرانداز نتیجه بازی را در هوای سرد و بارانی به سود شاگردان سعید انگاشته کرد.

دریای آرین با ترکیبی از بازیکنان با تجربه و جوان بابلی و مازندرانی در مسابقات حاضر شده است.

پرواز سیمرغ پس از دریافت این گل تلاش زیادی کرد و سرانجام از روی ضربه پنالتی توسط مهاجم باتجربه خود، مهدی مومنی گل تساوی را به ثمر رساند.

با این تساوی، دریای آرین بابل، ۱۲ امتیازی شد و با تفاضل گل کمتر از تیم سیمرغ پرند زاگرس رتبه چهارم جدول رده بندی گروه اول لیگ لیگ ۳ فوتبال کشور را در اختیار گرفت.

پرواز سیمرغ هم با هدایت ابراهیم مرادی، جایگاه ششم را به خود اختصاص داده است.

پشتیبانی نزاجا مشهد با همین تعداد امتیاز و تفاضل گل بهتر در رتبه پنجم ایستاده است.