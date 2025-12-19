بارش گسترده باران و ثبت تصاویر سیلاب در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان را مشاهده می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ بارش شدید باران در مناطق مختلف بلوچستان باعث جاری شدن روان‌آب و سیلاب در شماری از شهرها و روستاها شده و تصاویر متعددی از این بارش‌ها و وضعیت مسیرها و رودخانه‌ها به دست ماررسیده تصاویری که گستره و شدت بارندگی را در نقاط مختلف این منطقه نشان می‌دهد و هم‌زمان نگرانی شهروندان از وضعیت راه‌ها و زیرساخت‌ها را افزایش داده است.

 

 

 

آخرین وضعیت بارش های سیلابی در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان + فیلم و تصاویر
بر اساس ویدئوهای دریافتی، بارش باران و جاری شدن سیلاب در سهروک نیکشهر، رودخانه مگون و کرحمت فنوج، خاش، ایرانشهر، هیدوچ، چاهان، روستای آبگاه از توابع نیکشهر، کلچات توابع بنت، شگیم، تنگ سرحه و همچنین نوبندیان گزارش شده است. این تصاویر، افزایش سطح آب رودخانه‌ها و حرکت شدید روان‌آب در مسیرهای روستایی و بین‌شهری را نشان می‌دهد.

آخرین وضعیت بارش های سیلابی در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان + فیلم و تصاویر

در روستای آبگاه نیکشهر، یک خودروی سواری در مسیر گرفتار سیلاب شده بود که با تلاش و همکاری اهالی روستا از جریان آب خارج شد. طبق اطلاعات دریافتی، این حادثه تلفات جانی نداشته و سرنشینان خودرو نجات یافته‌اند.

همچنین رودخانه تنگه سرخه در لاشار و بسیاری از رودخانه‌های فصلی دیگر در منطقه، به‌ویژه در غرب سیستان و بلوچستان، دچار سیلاب شده‌اند که این وضعیت منجر به مسدود شدن شمار زیادی از راه‌ها و محورهای مواصلاتی شده است. از رانندگان درخواست می‌شود در صورت نداشتن کار ضروری از تردد خودداری کنند و در صورت رانندگی، با احتیاط کامل در مسیرها حرکت کنند. شهروندان نیز به‌طور جدی از نزدیک شدن به رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند.

 

