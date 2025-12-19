باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شرکت کشتیرانی دانمارکی مرسک روز جمعه اعلام کرد که یکی از شناورهای آن با موفقیت برای اولین بار در نزدیک به دو سال از دریای سرخ و تنگه بابالمندب عبور کرده است، اگرچه در حال حاضر برنامهای برای بازگشایی کامل این مسیر ندارد.
مرسک پس از آنکه انصارالله یمن در حمایت از فلسطینیان غزه به کشتیها در این منطقه حمله کردند، از ژانویه ۲۰۲۴ شروع به تغییر مسیر شناورها از خلیج عدن و دریای سرخ به دور دماغه امید نیک کرد.
مرسک در بیانیه روز جمعه گفت که یکی از شناورهای آن به نام «مرسک سباروک» روزهای پنجشنبه و جمعه این گذر را انجام داده است.
این شرکت گفت: «اگرچه این یک گام مهم به جلو است، اما به این معنا نیست که ما در نقطهای هستیم که در نظر داریم تغییر گستردهتری در شبکه شرق-غرب به مسیر ترانزیت سوئز بازگردیم.»
با این حال، این شرکت گفت که در حال بررسی ادامه یک «رویکرد گامبهگام» به سمت ازسرگیری تردد است. در حال حاضر هیچ سفر برنامهریزی شده اضافی دیگری وجود ندارد.
منبع: خبرگزاری فرانسه