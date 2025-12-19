باشگاه خبرنگاران جوان - مدارس برخی استانها با توجه به بارش برف و کاهش محسوس دما روز شنبه ۲۹ آذرماه تعطیل شد و آموزش در بستر فضای مجازی انجام میشود.
فعالیت مدارس و دانشگاههای اصفهان، روز شنبه غیرحضوری شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: بر اساس مصوبات ستاد مدیریت بحران استان اصفهان و با توجه به بارش برف، کاهش محسوس دما و پیشگیری از وقوع حوادث؛ فعالیت مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان فردا شنبه ۲۹ آذر غیرحضوری است.
بارش سنگین برف مدارس و دانشگاههای اقلید را غیرحضوری کرد
فرماندار اقلید در استان فارس گفت: به علت بارش سنگین برف، برودت هوا و یخبندان، فعالیت مدارس و دانشگاههای این شهرستان فردا (شنبه) غیر حضوری خواهد بود.
مدارس و دانشگاه های چهارمحال و بختیاری روز شنبه غیرحضوری شد
مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری گفت: بهمنظور پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، همه مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان چهارمحال و بختیاری فردا شنبه ۲۹ آذرماه بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاههای استان همدان غیرحضوری شد
روابط عمومی استانداری همدان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاههای استان همدان به علت بارشها، کاهش محسوس دما و لغزندگی معابر، شنبه و یکشنبه غیرحضوری شد.
بارشها مدارس ابتدایی و متوسطه اول یزد را غیرحضوری کرد
محمد رضا بابایی استاندار یزد در جلسه ستاد مدیریت بحران استان گفت: با توجه بارش برف و باران در استان، کلیه مدارس ابتدایی و متوسطه اول فردا شنبه ۲۹ آذر به صورت مجازی خواهد بود.
جزئیات فعالیت مدارس، دانشگاهها و ادارات کهگیلویه و بویراحمد در روز ۳ روز آینده
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: همه مدارس ابتدایی و مهدکودکها استان کهگیلویه و بویراحمد از روز شنبه (۲۹ آذرماه) تا دوشنبه یکم دی ماه تعطیل خواهد بود.
وی افزود:کلاسهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مدارس استان روز شنبه ۲۹ آذر تعطیل هستند، اما امتحانات نهایی طبق روال معمول برگزار خواهد شد.
مدارس استان خراسان رضوی فردا غیرحضوری شد
همه مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و آموزش عالی استان خراسان رضوی در روز شنبه مورخ ۱۴٠۴/۹/۲۹ به دلیل بارش برف و سرمای هوا غیر حضوری شد.
تعطیلی مدارس ابتدایی و پیشدبستانی رابر و برخی مدارس بافت و فاریاب در استان کرمان
بهدلیل ادامه بارش برف و باران و برودت هوا همه مراکز پیشدبستانی و مدارس ابتدایی (دور اول و دوم) شهرستان رابر تعطیل و آموزش بهصورت غیرحضوری و از طریق شبکه شاد مطابق برنامههای اعلامی پیگیری خواهد شد.
مدارس شهرستانهای فاریاب، بافت و گلباف (از جمله شعبههای حرمک و کشیت) در تمامی مقاطع تعطیل اعلام شدند.
همچنین کلیه امتحانات داخلی نوبت اول مدارس متوسطه (دور اول و دوم) در شهرستان رابر از ساعت ۹:۳۰ صبح به بعد برگزار میشوند و آزمونهای نهایی دیماه داوطلبان آزاد طبق ساعت مقرر و بدون هیچ تغییر برگزار خواهند شد.
همچنین امتحانات داخلی دانشآموزان قلعهگنجی لغو شد، اما مدارس این شهرستان دایر است و مدارس شهرستان قلعهگنج فردا شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ دایر بوده و فعالیت آموزشی طبق برنامه ادامه خواهد داشت و امتحان داخلی نوبت اول مدارس متوسطه اول و دوم شهرستان قلعهگنج فردا لغو شد.
مدارس شهرستان دلگان فردا غیرحضوری شد
روابط عمومی فرمانداری دلگان، در پی تداوم ناپایداری شرایط جوی، طغیان رودخانههای محلی و انسداد مسیرهای مواصلاتی در شهرستان دلگان، تمامی مدارس این شهرستان فردا شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
مدارس کهک روز شنبه غیر حضوری شد
روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان قم در اطلاعیهای اعلام کرد: بنابر تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان کهک در استان قم ، مدارس این شهرستان فردا شنبه بیست و نهم آذرماه به صورت غیر حضوری برگزار میشود.
آموزش مدارس و دانشگاههای زنجان به مدت سه روز غیرحضوری شد
مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان گفت: با توجه به مشاهده بیماری آنفلوانزا میان دانش آموزان و دانشجویان آموزش مدارس و دانشگاههای استان به مدت سه روز غیرحضوری شد.
تعطیلی مدارس شهرستانهای سیریک و جاسک
مهرداد حسنزاده اظهار کرد: با توجه به بارندگیها و سیلاب واقع شده در شهرستانهای جاسک و بشاگرد با موافقت استاندار هرمزگان کلیه مقاطع تحصیلی در این دو شهرستان در روز شنبه ۲۹ آذر ماه تعطیل خواهد بود.
غیرحضوری شدن مدارس در برخی مناطق استان قم فردا شنبه ۲۹ آذر
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم گفت: در پی بارش برف و برودت هوا، مدارس شیفت صبح روز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ در برخی مناطق استان قم، غیر حضوری شد.
مدارس ۹ شهر و شهرستان فارس ۲۹ آذر غیرحضوری است
روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش فارس در اعلامیهای اعلام کرد: در پی بارش برف و باران و کاهش دما و یخ زدگی سطح معابر فعالیت آموزشی در مدارس شهرستانهای آباده، مدارس «پیش دبستانی و ابتدایی» منطقه «مشهدمرغاب»، مدارس منطقه «کامفیروز» شهرستان مرودشت، شهرستان سرچهان، مدارس «پیش دبستانی و دوره ابتدایی» شهرستان پاسارگاد، مدارس «شهر صفاشهر وبخش مرکزی» واقع در شهرستان خرمبید، اقلید و شهر سده و بوانات در استان فارس در روز شنبه ۲۹ آذر به صورت «غیرحضوری» خواهد بود.
مدارس ابتدایی ۲ شهرستان خراسانشمالی غیرحضوری شد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسانشمالی گفت: بهدنبال کاهش محسوس دما و برودت هوا، شیفت صبح مدارس ابتدایی در شهرستانهای بام و صفیآباد و فاروج شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
غیرحضوری شدن برخی مدارس دامغان و مهدیشهر بهخاطر سرما
آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد: در پی سرمای هوا و یخزدگی معابر، برخی مدارس شهرستانهای دامغان و مهدیشهر روز شنبه (فردا) ۲۹ آذر ۱۴۰۴ غیرحضوری است و آموزش در بستر شبکه شاد ارایه میشود.