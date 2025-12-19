باشگاه خبرنگاران جوان - باران، نشانهای از حضور خدا در میان روزمرگیهای ما است. وقتی آسمان باز میشود و قطرهها یکییکی بر زمین مینشینند، انگار خدا میخواهد به ما بگوید که او از ما دور نیست. او در همین نزدیکی است. در آخرین روزهای فصل پاییز؛ مردم بخش انابد شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی شاهد بارش رحمت الهی شدند که این بارش رحمت الهی علاوه بر خنکی هوا؛ خوشحالی و شادی را برای مردم این شهرستان به ارمغان آورد.
این لبخندهای زیبای مردم شهر انابد را از زاویه نگاه دوربین شهروندخبرنگار ببینید.
منبع: مهدی غروی - خراسان رضوی
