شهروندخبرنگار ما تصاویری از بارش باران در بخش انابد شهرستان بردسکن را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - باران، نشانه‌ای از حضور خدا در میان روزمرگی‌های ما است. وقتی آسمان باز می‌شود و قطره‌ها یکی‌یکی بر زمین می‌نشینند، انگار خدا می‌خواهد به ما بگوید که او از ما دور نیست. او در همین نزدیکی است. در آخرین روز‌های فصل پاییز؛ مردم بخش انابد شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی شاهد بارش رحمت الهی شدند که این بارش رحمت الهی علاوه بر خنکی هوا؛ خوشحالی و شادی را برای مردم این شهرستان به ارمغان آورد.
 این لبخند‌های زیبای مردم شهر انابد را از زاویه نگاه دوربین شهروندخبرنگار ببینید.

منبع: مهدی غروی - خراسان رضوی

قابی خاطره انگیز از جمعه بارانی انابد

جمعه بارانی انابد

حال و هوای بارانی انابد

خوشحالی مردم انابد برای بارش باران

قابی خاطره انگیز از جمعه بارانی انابد + عکس

جمعه بارانی انابد

شور و حال انابدی ها در روز یک بارانی

قابی خاطره انگیز از جمعه بارانی انابد

قابی خاطره انگیز از جمعه بارانی انابد

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: بارش باران ، وضعیت جوی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار فارس؛
صغاد در واپسین روز‌های پاییز رخت سپید بر تن کرد + فیلم
گزارش تصویری از خروش آبشار همراه با بارش باران در جاده لار به بستک
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
بارش رحمت الهی در کاشمر به وقت پاییز + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صغاد در واپسین روز‌های پاییز رخت سپید بر تن کرد + فیلم
فولادشهر با بارش برف سفیدپوش شد + فیلم
گزارش تصویری از صف آرایی‌ها هریسی‌ها در صف نماز جمعه
رنجش دانش آموزان انابدی از کاهش ساعت کتابخانه
قابی خاطره انگیز از جمعه بارانی انابد + عکس
آخرین اخبار
قابی خاطره انگیز از جمعه بارانی انابد + عکس
گزارش تصویری از صف آرایی‌ها هریسی‌ها در صف نماز جمعه
رنجش دانش آموزان انابدی از کاهش ساعت کتابخانه
فولادشهر با بارش برف سفیدپوش شد + فیلم
صغاد در واپسین روز‌های پاییز رخت سپید بر تن کرد + فیلم
برگزاری محفل شبی باشهدا در مرکز آموزش شهید مطهری فراجای شهرستان نیشابور
وزوان اصفهان در آغوش برف؛ روایت تصویری از بارش برف