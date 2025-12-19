محیط‌بان مازندرانی فیلم زیبایی از گله کل و بز وحشی ثبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محیط‌بان حسین علیزاده فیلم زیبایی از گله کل و بز وحشی در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی / چالوس ثبت کرد.

بز‌های کوهی در پاییز جفت‌گیری می‌کنند و دوران آبستنی آنها ۵ ماه است. بچه‌ها یک قلو و گاهی دو قلو هستند. بچه‌ها چند ساعت بعد از تولد به دنبال مادرشان راه می‌افتند و پس از چند روز می‌توانند به سرعت بدوند.

نر‌ها که کَل نامیده می‌شوند شاخ‌های بلند و شمشیر مانندی دارند. کل‌وبز‌ها معمولاً در گله‌های بسیار بزرگ زندگی می‌کنند که تعداد آنها گاهی به ۵۰۰ رأس هم می‌رسد.

منطقه حفاظت شده البرز مرکزی با ۳۹۸ هزار و ۸۲۶ هکتار مابین استان‌های تهران، البرز و مازندران قرار گرفته است و حدود ۴۸ گونه پستاندار از جمله مرال، خرس قهوه‌ای، کل و بز، پلنگ، گرگ و گربه وحشی۱۵۶ گونه پرنده از جمله عقاب طلایی، کبک دری و شاهین، ۲۶ گونه خزنده از جمله افعی قفقازی، افعی البرزی، مار جعفری، ۷ گونه دوزیست و ۱۷ گونه ماهی در این منطقه حفاظت شده شناسایی شدند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حیات وحش مازندران ، محیط زیست مازندران
خبرهای مرتبط
قابی زیبا از کل و بز وحشی
سلطان صخره‌ها از نمایی نزدیک
سلطان صخره‌های مازندران + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طرح محرومیت‌زدایی در ۲۰۲۰ محله کشور اجرا شد
تصاویری زیبا از کل و بز وحشی + فیلم
قطع گاز ویلا‌ها و سکونتگاه‌های غیر‌دائم مازندران
آخرین اخبار
طرح محرومیت‌زدایی در ۲۰۲۰ محله کشور اجرا شد
قطع گاز ویلا‌ها و سکونتگاه‌های غیر‌دائم مازندران
تصاویری زیبا از کل و بز وحشی + فیلم
بابل قهرمان مسابقات وزنه برداری بانوان مازندران
چهارمین پیروزی شهدای بابلسر و تساوی پرواز سیمرغ و دریای بابل در لیگ ۳ فوتبال کشور
قابی زیبا از پرندگان مهاجر
پیگیری توأمان و جدی دستگاه قضا در تکمیل طرح نیروگاه زباله‌سوز ساری
طرح توزیع سیار مرغ منجمد در ساری
ادامه محدودیت‌های ترافیکی؛ جاده چالوس یکطرفه می‌شود