باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه تاکید کرد که در جریان نشست گسترده فرماندهان وزارت دفاع این کشور که اخیرا برگزار شد، وقتی از عبارت «خوک‌های اروپایی» استفاده کرد، شخص خاصی مد نظرش نبوده است.

پوتین در جریان گفتگوی مستقیم با شهروندان در چارچوب کنفرانس «نتایج سال با ولادیمیر پوتین»، در حالی که لبخند می‌زد، خاطرنشان کرد که مقصود او «گروه نامشخصی از افراد» بوده است.

وی افزود: «در مورد این تعبیر، باید بگویم که در حین صحبت با مخاطبان نظامی، به صورت خودجوش بیان شد و منظورم شخص خاصی نبود. من به‌طور کلی هرگز به شخصیت‌ها نمی‌پردازم و اجازه چنین کاری را به خود نمی‌دهم. منظور من به‌طور کلی مجموعه‌ای نامشخص از افراد بود.»

پوتین پیش‌تر با اشاره به اینکه غرب در آغاز جنگ اوکراین قصد فروپاشی روسیه را داشت، گفته بود: «خوک‌های اروپایی قصد داشتند از این موقعیت برای بازپس‌گیری دارایی‌هایی که در دوره‌های تاریخی گذشته از دست داده بودند، استفاده کرده و برای انتقام‌جویی تلاش کنند.»

شایان ذکر است که عبارت «خوک‌های اروپایی» (یا خوک‌های کوچک) که پوتین در نشست اخیر وزارت دفاع روسیه به کار برد، با واکنش‌های تند و انتقادی گسترده‌ای در اروپا مواجه شده است. مقامات و رسانه‌های اروپایی این لحن را نشانه‌ای از بن‌بست دیپلماتیک و عدم جدیت مسکو در مذاکرات صلح قلمداد کرده‌اند.

در همین راستا فریدریش مرتس، صدراعظم احتمالی آینده آلمان این سخنان را «نشانه‌ای از ماهیت تهاجمی روسیه» دانست. او تاکید کرد که این نوع ادبیات ثابت می‌کند فشار اقتصادی و نظامی بر پوتین باید افزایش یابد تا او مجبور به مذاکره جدی شود.

رسانه‌هایی مانند گاردین اشاره کردند که پوتین به عمد سران فعلی اروپا را هدف قرار داده تا آن‌ها را زیرمجموعه و دنباله‌رو دولت‌های قبلی آمریکا (دولت بایدن) نشان دهد.

منبع: آر تی