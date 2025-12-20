رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آجیل و خشکبار گفت: در حال حاضر مشکلی در عرضه آجیل و خشکبار شب یلدا نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامزضا خدامی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آجیل و خشکبار تهران با بیان اینکه کمبودی در عرضه خشکبار شب یلدا نداریم,گفت: آجیل شب یلدا، مردم در روزهای پایانی آذرماه خریداری کنند‌.

وی قیمت هرکیلو آجیل شب یلدا را بدون نخودچی یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: قیمت های آجیل شب یلدا مغزیجات، باسلوق و میوه خشک است و انواع دیگر بستگی به تقاضای افراد دارد.

خدامی ادامه داد: به افراد توصیه می شود که از واحدهای زیرمجموعه اتحادیه خرید خود را انجام دهند که بر روی قیمت آنها نظارت انجام می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار تهران گفت: به افراد توصیه می شود که گزارش تخلفات و گرانفروشی را به سامانه ۱۲۴ یا با شماره اتحادیه ۳۳۱۱۲۳ شکایات خود را اعلام کنند و می توانند بصورت مجازی پیگیری کنند تا تمامی افراد بتوانند از آجیل و خشکبار سالم استفاده کنند.

Iran (Islamic Republic of)
کاربر فعال
۱۹:۵۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
هه مفته
۰
۲
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۷:۱۷ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
مردم انقدر نخرید که تمام آجیل ها فاسد بشن بریزن دور بعد مجبور میشن قیمت ها رو بیارن پایین
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
عموجان دندون کجا بوده ؟
هزینه های دندون پزشکی بس که بالا هست دیگه اکثریت بالای ۴۰ سال دندون درست درمون ندارن که بخوان اجیل بخورن
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
جیل تو سرتون بخوره من بازنشسته مگه میتونم آجیل بخرم من به هزینه های مهمتر هم نمی تونم برسم. فقط باید شما رو حواله کرد به حضرت ابوالفضل العباس و تمام
۰
۲۰
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۵:۳۶ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
تبریک به مسعولین دزد و بیخیال و دروغگو
۰
۲۲
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۵:۳۵ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
مشکل مردم کمبود پول خرید است نه کمبود آجیل
۰
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
شما مسئولین فقط بخورین کما فی السابق بخورین بخورین که دار ید خوب می خورید اینقدر برای مردم فاتحه بخونید و به هیج جاتون نباشه که الهی الهی به حق خون شهیدان دفاع مقدس و به حق شهیدان حرم و به حق دل سوخته مادران جگر سوخته شهیدان و پدران کم طاقت از داغ جوانانشان ببینید سزای کم کاری و بی کفایتی هاتون رو و سزای بی رحمی نسبت به مردم آبرومند نسبت به بازنشسته های دست تنگ نسبت به کارگران زحمتکش اما فقیر نسبت به همه کودکان کار نسبت به زنان بی سرپرست نسبت به صدها ظلمی که به مردم کردید و می کنید و نسبت به طبیعت مظلوم که از دست شما در امان نموند چی بگم از دست شما که فقط جیبتون رو پر کردید و الان در بهترین شرایط زندگی هستید.برید سوره واقعه رو بخونید خداوند همه شما رو به درون جهنم خواهد ریخت چون در دنیا از مترفین هستید .مترفین بی درد و عار که بعضا بویی از انسانیت نبردید
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
تا جایی که گران هست گران‌تر کنید حال روی مردم خوش است دیگه فایده نداره هی داد بزنیم کجا گران تورم بیکاری فقط گران کن
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
یک میلیون ۴۰۰ هزار تومان هست
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
ملت همش مونده هست، اصل دوره‌ی است یه کیک فنجونی بگیرید با چای تلخ، ی هنوز به 1 تومن نرسیده،
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
اینا نتیجه به قول مسئولین جهانی سازی قیمت هاست که کارشناس نماها خیلی بهش علاقه دارن !!! فقط قسمت دوم ماجرا حقوق و درآمد مردمه که هر روز "بی ارزش سازی" میشه
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
قبلا خاویار ایران صادر میشد کشورای دیگه مردم رنگ ش رو هم نمیدیدن !! الان آجیل و میوه های خوب و صدها چیز دیگه !!!!!!!!!!!!!!
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۴:۴۶ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
این اقلام خوردن دارد اگر نخورید صبح نمیشود و شکمتان ازتان گله می کند با این فرهنگ مسئولان هم دندانهایتان را شمرده اند که هر روزه تورم را بالا می برند
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
کی میتونه بخره با این قیمت جز آقا زاده و پولدارهای بی درد
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
دونه دونه چیزهای مورد نیاز مردم رو حذف کردند، اول خونه و ماشین بعد گوشت و آجیل و برنج و در ادامه میوه خوب و ...، انگار چیزهای خوب فقط باید صادر شه مردم کشورای دیگه استفاده کنن
۰
۱۳
پاسخ دادن
