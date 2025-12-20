رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آجیل و خشکبار گفت: در حال حاضر مشکلی در عرضه آجیل و خشکبار شب یلدا نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامزضا خدامی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آجیل و خشکبار تهران با بیان اینکه کمبودی در عرضه خشکبار شب یلدا نداریم,گفت: آجیل شب یلدا، مردم در روزهای پایانی آذرماه خریداری کنند‌.

وی قیمت هرکیلو آجیل شب یلدا را بدون نخودچی یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: قیمت های آجیل شب یلدا مغزیجات، باسلوق و میوه خشک است و انواع دیگر بستگی به تقاضای افراد دارد.

خدامی ادامه داد: به افراد توصیه می شود که از واحدهای زیرمجموعه اتحادیه خرید خود را انجام دهند که بر روی قیمت آنها نظارت انجام می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار تهران گفت: به افراد توصیه می شود که گزارش تخلفات و گرانفروشی را به سامانه ۱۲۴ یا با شماره اتحادیه ۳۳۱۱۲۳ شکایات خود را اعلام کنند و می توانند بصورت مجازی پیگیری کنند تا تمامی افراد بتوانند از آجیل و خشکبار سالم استفاده کنند.