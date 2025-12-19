باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در اطلاعیهای با اشاره به پیشبینی سازمان هواشناسی از احتمال افزایش برودت هوا در روزهای آینده، درباره یخزدگی کنتورهای آب در برخی مناطق هشدار داد.
در این اطلاعیه تأکید شده است: با توجه به روند آغاز فصل سرما و کاهش دمای هوا از شهروندان درخواست میشود تا تمهیدات لازم را برای جلوگیری از یخزدگی و ترکیدگی کنتور و انشعاب آب منازل خود به کار ببندند.
عایقبندی کنتور و لولههای آبرسانی در پیشگیری از یخزدگی مؤثر است و توصیه میشود با قراردادن پشمشیشه، گونی کنفی و پوشال در محفظه کنتور و عایقکردن لولههای سطحی از یخزدگی انشعاب و کنتور جلوگیری کرد.
در صورت مشاهده یخزدگی از حرارتدادن مستقیم و یا ریختن آب جوش روی کنتور و یا لولههای آب داخل ساختمان و یا از برافروختن آتش در مجاورت شیرها و لولههای آب جدا خودداری شود.
شهروندان میتوانند در صورت بروز مشکل یخزدگی با سامانه تلفنی ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب محل سکونت خود تماس بگیرند تا گروههای امدادی آبفا در کمترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی کنند.