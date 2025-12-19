در حالی که غزه روز‌های سخت خود را سپری می‌کند، کاردینال پیزابالا با شکستن محاصره اسرائیل وارد تنها کلیسای کاتولیک این باریکه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کاردینال پیرباتیستا پیزابالا، بطریق (چیزی شبیه به «مرجع عالی‌قدر» یا «رئیس کل کلیساهای یک منطقه» است.) لاتین قدس، روز جمعه برای برگزاری مراسم عشای ربانی کریسمس در کلیسای «خانواده مقدس» وارد غزه شد. این کلیسا تنها کلیسای کاتولیک رومی در نوار غزه محسوب می‌شود.

دفتر ایشان اعلام کرد که این روحانی بلندپایه «امروز برای یک دیدار مذهبی از کلیسای خانواده مقدس، در آستانه جشن‌های کریسمس وارد غزه شد».

در این بیانیه آمده است که این سفر «تأکیدی دوباره بر پیوند ناگسستنی کلیسای خانواده مقدس در غزه با قلمرو گسترده‌تر بطریق‌نشین لاتین قدس است».

پس از بمباران‌های رژیم تروریستی اسرائیل اکثر مسیحیان غزه خانه‌های خود را ترک کرده و در دو کلیسای اصلی (کلیسای ارتدوکس یونانی سنت پورفیریوس و کلیسای کاتولیک خانواده مقدس) پناه گرفته‌اند. در اکتبر گذشته، حمله به محوطه کلیسای سنت پورفیریوس منجر به شهید شدن ۱۸ نفر شد. همچنین گزارش‌هایی از هدف قرار گرفتن غیرنظامیان در نزدیکی کلیسای خانواده مقدس توسط تک‌تیراندازها منتشر شده بود که واکنش تند واتیکان را در پی داشت.

در همین راستا امسال به دلیل جنگ، سران کلیساهای قدس اعلام کردند که تمام مظاهر جشن کریسمس (درخت، چراغانی و جشن‌های خیابانی) لغو شده و تنها مراسم دعا و نیایش مذهبی به احترام قربانیان برگزار می‌شود.

منبع: بارونز

برچسب ها: جنگ غزه ، مسیحیان فلسطینی ، جشن کریسمس
خبرهای مرتبط
نوزاد تازه متولد شده در نوار غزه از سرما جان باخت
پایانِ افسانه‌ی «حقوق بشر» غربی زیر آوار ۷۰ هزار شهید
شهادت یک نوزاد دیگر در غزه بر اثر سرما
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
عجیبه !!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۶ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
والله وهابیا مسیحی بشن براشون بهتره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
باید رهبران مسیحی به غزه بروند و همونجا ساکن شوند ببینیم اسرائیل جنایتکار باز هم جنایت می کند یا دست بر می دارد
۰
۰
پاسخ دادن
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
پیدا شدن پهپاد جاسوسی روسیه در خاک ترکیه
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
ترامپ به دنبال فرود دوباره انسان بر ماه تا سال ۲۰۲۸ است
دبی و شارجه زیر آب رفتند
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
جنگنده‌های عراق دو مخفیگاه داعش را نابود کردند
رایزنی فواد حسین با مقامات ایتالیایی درباره ایران و منطقه
کاردینال پیزابلا برای جشن‌های کریسمس وارد غزه شد
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
آخرین اخبار
آمریکا هفت چهره نزدیک به مادورو را تحریم کرد
الجزیره: پنج نکته کلیدی از کنفرانس مطبوعاتی پایان سال مارکو روبیو
هنرمندان بلژیک علیه یورویژن؛ اسرائیل را مثل روسیه اخراج کنید
نتانیاهو کلید جنگ و صلح را به آمریکا می‌برد
دبی و شارجه زیر آب رفتند
اعتراض بابانوئل‌ها به گرانی با سرقت کریسمسی در کانادا!
پیدا شدن پهپاد جاسوسی روسیه در خاک ترکیه
سازمان ملل: قحطی غزه از بین رفته، اما خطر آن همچنان باریکه را تهدید می‌کند
هشدار کالاس: اختلافات اروپا «هدیه» به پوتین است
حکیم: عراق نباید صندوق پیام یا میدان جنگ دیگران باشد
روبیو: پیشرفت‌هایی در مذاکرات اوکراین حاصل شده است
افشای تنش عصبی ترامپ پشت در‌های بسته کاخ سفید
واکنش تند مسکو به وام ۹۰ میلیارد یورویی اروپا به اوکراین
ترامپ به دنبال فرود دوباره انسان بر ماه تا سال ۲۰۲۸ است
جنگنده‌های عراق دو مخفیگاه داعش را نابود کردند
آفریقای جنوبی در واکنش به حملات ترامپ خواستار اتحاد مردم شد
آکسیوس: فرستاده کاخ سفید با مشاوران امنیتی اوکراین و اروپا دیدار می‌کند
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
حملات سایبری به سامانه‌های پدافندی روسیه با استفاده از هوش مصنوعی
رایزنی فواد حسین با مقامات ایتالیایی درباره ایران و منطقه
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
کاردینال پیزابلا برای جشن‌های کریسمس وارد غزه شد
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
اوکراین و روسیه اجساد سربازان کشته‌شده را تبادل کردند
حماس: مذاکرات آمریکا باید نقض آتش‌بس توسط اسرائیل را پایان دهد
ترامپ جنگ با ونزوئلا را رد نکرد
پوتین: اتحادیه اروپا با «دزدی» از دارایی‌های روسیه شکست می‌خورد
اسرائیل مدعی بازداشت شهروند روسی به اتهام جاسوسی برای ایران شد
شیوع گسترده وبا و فلج اطفال در غزه؛ سازمان‌های بشردوستانه هشدار فاجعه انسانی می‌دهند