باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کاردینال پیرباتیستا پیزابالا، بطریق (چیزی شبیه به «مرجع عالیقدر» یا «رئیس کل کلیساهای یک منطقه» است.) لاتین قدس، روز جمعه برای برگزاری مراسم عشای ربانی کریسمس در کلیسای «خانواده مقدس» وارد غزه شد. این کلیسا تنها کلیسای کاتولیک رومی در نوار غزه محسوب میشود.
دفتر ایشان اعلام کرد که این روحانی بلندپایه «امروز برای یک دیدار مذهبی از کلیسای خانواده مقدس، در آستانه جشنهای کریسمس وارد غزه شد».
در این بیانیه آمده است که این سفر «تأکیدی دوباره بر پیوند ناگسستنی کلیسای خانواده مقدس در غزه با قلمرو گستردهتر بطریقنشین لاتین قدس است».
پس از بمبارانهای رژیم تروریستی اسرائیل اکثر مسیحیان غزه خانههای خود را ترک کرده و در دو کلیسای اصلی (کلیسای ارتدوکس یونانی سنت پورفیریوس و کلیسای کاتولیک خانواده مقدس) پناه گرفتهاند. در اکتبر گذشته، حمله به محوطه کلیسای سنت پورفیریوس منجر به شهید شدن ۱۸ نفر شد. همچنین گزارشهایی از هدف قرار گرفتن غیرنظامیان در نزدیکی کلیسای خانواده مقدس توسط تکتیراندازها منتشر شده بود که واکنش تند واتیکان را در پی داشت.
در همین راستا امسال به دلیل جنگ، سران کلیساهای قدس اعلام کردند که تمام مظاهر جشن کریسمس (درخت، چراغانی و جشنهای خیابانی) لغو شده و تنها مراسم دعا و نیایش مذهبی به احترام قربانیان برگزار میشود.
منبع: بارونز