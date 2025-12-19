باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در کنفرانس خبری پایان سال خود سخنرانی کرد و به سوالات خبرنگاران درباره جنگ اوکراین و دیگر مسائل پاسخ داد.
پوتین به کییر سیمونز، خبرنگار انبیسی نیوز گفت که در مذاکرات صلح اوکراین، توپ در زمین دولت کییف و دولتهای غربی است و هیچ نشانهای از عقبنشینی از خواستههای خود، جهت پایان دادن به جنگ نشان نداد. رئیس جمهور روسیه گفت که مایل است سال آینده «در صلح و بدون درگیری نظامی» سپری شود و تاکید کرد که مسکو قصد دارد همه مسائل مورد اختلاف را از طریق مذاکره حل کند.
او بار دیگر بر لزوم رسیدگی به «علل ریشهای» درگیری، تأکید کرد و نشان داد که تغییر چندانی در خواستههای کرملین ایجاد نشده است.
شایان ذکر است که این خواستهها شامل امتیازات ارضی اوکراین و محدودیت در اندازه ارتش این کشور است.
مقامات روسیه و آمریکا قرار است اوایل هفته آینده در ایالت فلوریدا آمریکا دیدار و درباره شرایط پایان دادن به جنگ گفتوگو کنند. این دیدار در حالی صورت خواهد گرفت که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ دوشنبه هفته گذشته در برلین با مقامات اروپایی و اوکراینی گفتوگو کردند.
ولادیمیر پوتین پیش از این و در روز چهارشنبه هشدار داد که اگر کییف و متحدان غربیاش خواستههای کرملین را در مذاکرات صلح رد کنند، مسکو به دنبال گسترش دستاوردهای ارضی خود در اوکراین خواهد بود.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اخیرا آمادگی خود را برای دست کشیدن از عضویت در ناتو اعلام کرده است، اما همچنان با واگذاری بخشهایی از مناطق شرقی اوکراین به روسیه مخالف است.
منبع: ان بی سی نیوز