سیل در روستای مهرگی سیریک قربانی گرفت.

به دنبال بارندگی‌های اخیر در شهرستان سیریک، جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی منازل روستای مَهرگی جان یک کودک را گرفت.

 بخشدار بخش مرکزی شهرستان سیریک گفت: این پسر بچه شش ساله به دلیل طغیان رودخانه‌های فصلی هیوَ و گز و جاری شدن سیل در روستای مهرگی، در سیلاب غرق شده بود که پیکر وی ساعتی پیش از آب گرفته شد.

یوسف نیرو زهی افزود: سیلاب ۱۰۰ درصد خانه‌های روستا را فرا گرفته و اهالی به پشت بام‌ها پناه برده‌اند.

وی گفت: گروه‌های امدادی در حال نجات مردم و خدمات رسانی هستند.

روستا مَهرگی با ۴۰۰ نفر جمعیت در فاصله ۳۰ کیلومتری شهر سیریک واقع شده است.

دو روز پیش یک دختر ۹ ساله در رودخانه کروئیه بندرخمیر بر اثر سیل جان باخته بود.

برچسب ها: سیل ، هرمزگان ، سیلاب
خبرهای مرتبط
گرم کردن ستاد بحران بشاگرد با هیزم / قطع کامل ارتباطات در این شهرستان
بازدید میدانی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان از سازه‌های کنترل سیلاب شهرک صنعتی میناب
طغیان رودخانه آب نما رودان
ورود سیلاب به مزارع کشاورزی جاسک +تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دومین قربانی در سیل هرمزگان
زیر آب رفتن نخلستان مجول بشاگرد + فیلم و تصاویر
گرم کردن ستاد بحران بشاگرد با هیزم / قطع کامل ارتباطات در این شهرستان
مدیریت سیلاب در سد استقلال با گشایش دریچه‌های تحتانی / هشدار نسبت به طغیان رودخانه میناب
لغو آزمون‌های داخلی مدارس استان هرمزگان در روز شنبه
تعطیلی مدارس شهرستان های سیریک و جاسک
آخرین اخبار
گرم کردن ستاد بحران بشاگرد با هیزم / قطع کامل ارتباطات در این شهرستان
مدیریت سیلاب در سد استقلال با گشایش دریچه‌های تحتانی / هشدار نسبت به طغیان رودخانه میناب
لغو آزمون‌های داخلی مدارس استان هرمزگان در روز شنبه
تعطیلی مدارس شهرستان های سیریک و جاسک
زیر آب رفتن نخلستان مجول بشاگرد + فیلم و تصاویر
دومین قربانی در سیل هرمزگان
فعالیت سامانه بارشی باران در بندرعباس+فیلم
ورود سیلاب به مزارع کشاورزی جاسک +تصاویر
طغیان رودخانه آب نما رودان
خاموشی برق شش هزار مشترک در هرمزگان
تداوم فعالیت سامانه بارشی و مواج بودن دریا در هرمزگان + تصاویر
تعطیلی بنادر مسافربری هرمزگان تا اطلاع ثانوی
فعالیت بنادر لافت و پُل از سر گرفته شد
آغاز سومین سامانه بارشی باران در هرمزگان+فیلم