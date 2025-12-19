سیل در روستای مهرگی سیریک قربانی گرفت.

به دنبال بارندگیهای اخیر در شهرستان سیریک، جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی منازل روستای مَهرگی جان یک کودک را گرفت.
بخشدار بخش مرکزی شهرستان سیریک گفت: این پسر بچه شش ساله به دلیل طغیان رودخانههای فصلی هیوَ و گز و جاری شدن سیل در روستای مهرگی، در سیلاب غرق شده بود که پیکر وی ساعتی پیش از آب گرفته شد.
یوسف نیرو زهی افزود: سیلاب ۱۰۰ درصد خانههای روستا را فرا گرفته و اهالی به پشت بامها پناه بردهاند.
وی گفت: گروههای امدادی در حال نجات مردم و خدمات رسانی هستند.
روستا مَهرگی با ۴۰۰ نفر جمعیت در فاصله ۳۰ کیلومتری شهر سیریک واقع شده است.
دو روز پیش یک دختر ۹ ساله در رودخانه کروئیه بندرخمیر بر اثر سیل جان باخته بود.