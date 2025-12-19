باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی- محمد رضا بابایی استاندار یزد در جلسه ستاد مدیریت بحران استان گفت: با توجه بارش برف و باران در استان، کلیه مدارس ابتدایی و متوسطه اول فردا شنبه ۲۹ آذر به صورت مجازی خواهد بود.
وی افزود: بر این اساس کلیه مقاطع مدارس، به غیر از متوسطه دوم که امتحان نهایی دارند، غیر حضوری شد.
اداره کل مدیریت بحران استان یزد از عموم شهروندان خواست تا با رعایت توصیهها و نکات ایمنی، آمادگی خود را در مقابله با هشدارهای هواشناسی افزایش دهند.
همچنین اخبار مرتبط با تعطیلی و وضعیتهای بحرانی را صرفا از طریقکانال مدیریت بحران در شبکه اجتماعی ایتا به آدرس eitaa.com/bohran_yazd و رسانههای معتبر استانی و ملی پیگیری نمایید.