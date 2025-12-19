بخشی از نخلستان مجول بشاگرد زیر سیل رفت.

بر اثر طغیان رودخانه های فصلی بخشی از نخلستان مجول بشاگرد زیر آب رفت.

این نخلستان دارای سیل بند مناسب نیست و بارها بر اثر بارندگی نخلستان های این منطقه از بین رفته اند.

 

برچسب ها: نخلستان ، خرمای مجول
