بخشی از نخلستان مجول بشاگرد زیر سیل رفت.

\n\u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0637\u063a\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0648\u062f\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0641\u0635\u0644\u06cc \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0646\u062e\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u062c\u0648\u0644 \u0628\u0634\u0627\u06af\u0631\u062f \u0632\u06cc\u0631 \u0622\u0628 \u0631\u0641\u062a.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0646\u062e\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0644 \u0628\u0646\u062f \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628 \u0646\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u0628\u0627\u0631\u0647\u0627 \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0628\u0627\u0631\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0646\u062e\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u0646 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0646\u062f.\n\u00a0\n