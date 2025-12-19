باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فواد حسین، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه عراق روز جمعه مورخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵، در چارچوب سفر رسمی خود به رم، با آنتونیو تاجانی، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه ایتالیا دیدار و درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای گفتوگو کرد.
در ابتدای این دیدار، وزیر امور خارجه ایتالیا ضمن خوشآمدگویی به فواد حسین، بر اهمیت این سفر در مقطع کنونی برای تقویت روابط میان عراق و ایتالیا، بهویژه با توجه به تحولات شتابان منطقه تأکید کرد.
وزیر امور خارجه عراق گزارش جامعی از فضای سیاسی داخلی عراق ارائه داد و به موفقیت انتخابات اخیر و نظم و آرامش حاکم بر آن و همچنین مشارکت گسترده سیاسی اشاره کرد که نشاندهنده پیشرفت مسیر دموکراتیک در این کشور است.
در راستای تقویت همکاریهای دوجانبه، فواد حسین با توجه به بهبود چشمگیر وضعیت امنیتی و ثبات در عراق، از طرف ایتالیایی خواست در محدودیتهای سفر به عراق بازنگری کند. وزیر خارجه ایتالیا ضمن ابراز درک این درخواست، وعده داد برای پاسخ مثبت به آن تلاش کند.
همچنین وزیر خارجه عراق خواهان نهایی شدن امضای یادداشت تفاهمی مبنی بر لغو روادید برای دارندگان گذرنامههای دیپلماتیک جهت سفر به ایتالیا شد تا تسهیلگر ارتباطات رسمی و تقویت همکاری میان نهادهای دو کشور باشد. او در ادامه از حمایتهای مستمر ایتالیا از عراق، بهویژه در مقابله با چالشهای امنیتی، مبارزه با تروریسم، حمایت از ثبات سیاسی و تقویت مسیر دموکراتیک قدردانی کرد.
در این دیدار، اولویت تحقق ثبات در منطقه خاورمیانه و تحولات غزه مورد بحث قرار گرفت. طرفین حمایت خود را از ابتکار عمل آمریکا که منجر به آتشبس شده است، اعلام نموده و بر ضرورت حمایت از ثبات و دستیابی به راهکارهای پایدار تأکید کردند.
همچنین به پرونده ایران پرداخته شد و بر اهمیت اجتناب از تنشزایی و حمایت از تلاشها برای جلوگیری از هرگونه درگیری نظامی تأکید شد. درباره وضعیت سوریه نیز، دو وزیر بر ضرورت پیگیری تحولات و حمایت از تلاشهای معطوف به تحقق ثبات امنیتی و سیاسی در این کشور توافق کردند.
منبع: کانال تلگرامی وزارت امور خارجه عراق