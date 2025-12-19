وزرای خارجه عراق و ایتالیا در رم، با حمایت از آتش‌بس در غزه، بر لزوم پرهیز از درگیری نظامی در پرونده ایران تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فواد حسین، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه عراق روز جمعه مورخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵، در چارچوب سفر رسمی خود به رم، با آنتونیو تاجانی، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه ایتالیا دیدار و درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفت‌و‌گو کرد.

در ابتدای این دیدار، وزیر امور خارجه ایتالیا ضمن خوش‌آمدگویی به فواد حسین، بر اهمیت این سفر در مقطع کنونی برای تقویت روابط میان عراق و ایتالیا، به‌ویژه با توجه به تحولات شتابان منطقه تأکید کرد.

وزیر امور خارجه عراق گزارش جامعی از فضای سیاسی داخلی عراق ارائه داد و به موفقیت انتخابات اخیر و نظم و آرامش حاکم بر آن و همچنین مشارکت گسترده سیاسی اشاره کرد که نشان‌دهنده پیشرفت مسیر دموکراتیک در این کشور است.

در راستای تقویت همکاری‌های دوجانبه، فواد حسین با توجه به بهبود چشمگیر وضعیت امنیتی و ثبات در عراق، از طرف ایتالیایی خواست در محدودیت‌های سفر به عراق بازنگری کند. وزیر خارجه ایتالیا ضمن ابراز درک این درخواست، وعده داد برای پاسخ مثبت به آن تلاش کند.

همچنین وزیر خارجه عراق خواهان نهایی شدن امضای یادداشت تفاهمی مبنی بر لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک جهت سفر به ایتالیا شد تا تسهیل‌گر ارتباطات رسمی و تقویت همکاری میان نهاد‌های دو کشور باشد. او در ادامه از حمایت‌های مستمر ایتالیا از عراق، به‌ویژه در مقابله با چالش‌های امنیتی، مبارزه با تروریسم، حمایت از ثبات سیاسی و تقویت مسیر دموکراتیک قدردانی کرد.

در این دیدار، اولویت تحقق ثبات در منطقه خاورمیانه و تحولات غزه مورد بحث قرار گرفت. طرفین حمایت خود را از ابتکار عمل آمریکا که منجر به آتش‌بس شده است، اعلام نموده و بر ضرورت حمایت از ثبات و دستیابی به راهکار‌های پایدار تأکید کردند.

همچنین به پرونده ایران پرداخته شد و بر اهمیت اجتناب از تنش‌زایی و حمایت از تلاش‌ها برای جلوگیری از هرگونه درگیری نظامی تأکید شد. درباره وضعیت سوریه نیز، دو وزیر بر ضرورت پیگیری تحولات و حمایت از تلاش‌های معطوف به تحقق ثبات امنیتی و سیاسی در این کشور توافق کردند.

منبع: کانال تلگرامی وزارت امور خارجه عراق

برچسب ها: وزیر خارجه عراق ، تحولات منطقه
خبرهای مرتبط
هشدار وزیر خارجه عراق: تهدید اسرائیل همچنان باقیست
واکنش عراق به تهدید نتانیاهو علیه مقاومت این کشور
عراق: مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا وجود ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
پیدا شدن پهپاد جاسوسی روسیه در خاک ترکیه
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
ترامپ به دنبال فرود دوباره انسان بر ماه تا سال ۲۰۲۸ است
دبی و شارجه زیر آب رفتند
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
جنگنده‌های عراق دو مخفیگاه داعش را نابود کردند
رایزنی فواد حسین با مقامات ایتالیایی درباره ایران و منطقه
کاردینال پیزابلا برای جشن‌های کریسمس وارد غزه شد
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
آخرین اخبار
آمریکا هفت چهره نزدیک به مادورو را تحریم کرد
الجزیره: پنج نکته کلیدی از کنفرانس مطبوعاتی پایان سال مارکو روبیو
هنرمندان بلژیک علیه یورویژن؛ اسرائیل را مثل روسیه اخراج کنید
نتانیاهو کلید جنگ و صلح را به آمریکا می‌برد
دبی و شارجه زیر آب رفتند
اعتراض بابانوئل‌ها به گرانی با سرقت کریسمسی در کانادا!
پیدا شدن پهپاد جاسوسی روسیه در خاک ترکیه
سازمان ملل: قحطی غزه از بین رفته، اما خطر آن همچنان باریکه را تهدید می‌کند
هشدار کالاس: اختلافات اروپا «هدیه» به پوتین است
حکیم: عراق نباید صندوق پیام یا میدان جنگ دیگران باشد
روبیو: پیشرفت‌هایی در مذاکرات اوکراین حاصل شده است
افشای تنش عصبی ترامپ پشت در‌های بسته کاخ سفید
واکنش تند مسکو به وام ۹۰ میلیارد یورویی اروپا به اوکراین
ترامپ به دنبال فرود دوباره انسان بر ماه تا سال ۲۰۲۸ است
جنگنده‌های عراق دو مخفیگاه داعش را نابود کردند
آفریقای جنوبی در واکنش به حملات ترامپ خواستار اتحاد مردم شد
آکسیوس: فرستاده کاخ سفید با مشاوران امنیتی اوکراین و اروپا دیدار می‌کند
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
حملات سایبری به سامانه‌های پدافندی روسیه با استفاده از هوش مصنوعی
رایزنی فواد حسین با مقامات ایتالیایی درباره ایران و منطقه
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
کاردینال پیزابلا برای جشن‌های کریسمس وارد غزه شد
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
اوکراین و روسیه اجساد سربازان کشته‌شده را تبادل کردند
حماس: مذاکرات آمریکا باید نقض آتش‌بس توسط اسرائیل را پایان دهد
ترامپ جنگ با ونزوئلا را رد نکرد
پوتین: اتحادیه اروپا با «دزدی» از دارایی‌های روسیه شکست می‌خورد
اسرائیل مدعی بازداشت شهروند روسی به اتهام جاسوسی برای ایران شد
شیوع گسترده وبا و فلج اطفال در غزه؛ سازمان‌های بشردوستانه هشدار فاجعه انسانی می‌دهند