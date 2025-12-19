باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری-حقوق ورودی واردات گوشی تلفن همراه ( موبایل ) در سال ۱۴۰۴ با توجه به مصوبه هیات وزیران و کاهش سود بازرگانی تصویب شد.
حقوق گمرکی واردات گوشی همراه خارجی با قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو ۱۵ درصد و نسبت به قیمت بالاتر ۳۰ درصد افزایش یافته است و سود بازرگانی واردات گوشی همراه خارجی در رویه تجاری حداکثر ۶ درصد و در رویه مسافری و پستی حداکثر ۱۲ درصد افزایش یافت.
گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور دستورالعملی، جزئیات نحوه محاسبه حقوق ورودی و مالیات واردات گوشیهای تلفن همراه خارجی در سال ۱۴۰۴ را ابلاغ کرد.
بر اساس این دستورالعمل که به استناد تصویبنامه شماره ۶۶۰۹ت/۶۳۷۷۷هـ مورخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۴ هیئت وزیران و در چارچوب قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور صادر شده، نرخها و ضوابط جدید از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی لازمالاجرا خواهد بود. این دستورالعمل جایگزین بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۱۹۰۱۵۶۲ مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ شده است.
مطابق بند (ظ) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، حقوق گمرکی واردات گوشیهای تلفن همراه خارجی با ارزش بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو، ۱۵ درصد تعیین شده و نسبت به مازاد ارزش بیش از ۱۰۰۰ یورو، حقوق گمرکی ۳۰ درصد اعمال میشود. منابع حاصل از اجرای این حکم به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز خواهد شد و واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این مقررات است.
بر اساس این دستورالعمل، نوع ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی گوشیهای تلفن همراه، یورو (EUR) تعیین شده و گمرکات اجرایی موظفاند در صورت ارائه اسناد با ارز متفاوت، ارزش گمرکی را بر مبنای یورو بررسی و محاسبه کنند. همچنین نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳ خواهد بود.
گمرک ایران تأکید کرده است در خصوص گوشیهایی با ارزش بیش از ۱۰۰۰ یورو، حقوق گمرکی تا سقف ۱۰۰۰ یورو با نرخ ۱۵ درصد و برای مازاد آن با نرخ ۳۰ درصد محاسبه میشود و مجموع این ارقام، مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
بر اساس بند (خ) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز با افزایش یک واحد درصدی، به ۱۰ درصد رسیده است. علاوه بر این، عوارض هلال احمر معادل یک درصد حقوق ورودی و عوارض پسماند به میزان نیم در هزار ارزش کالا دریافت میشود.
دامنه شمول این دستورالعمل، کلیه گوشیهای تلفن همراه خارجی وارداتی در رویههای تجاری، مسافری و پستی اعلام شده است. در رویه مسافری و پستی، نرخ برابری ارز برای محاسبه ارزش گمرکی، نرخ فروش اسکناس (سنا) اعلامی بانک مرکزی خواهد بود.
گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلام کرده است به منظور سهولت در محاسبه حقوق ورودی، اطلاعات مربوط به گوشی تلفن همراه در سامانههای هوشمند گمرکی بر اساس احکام قانون بودجه و مصوبات هیئت وزیران نمایش داده میشود.
در پایان این ابلاغیه تأکید شده است مسئولیت پرداخت حقوق ورودی و سایر وجوه متعلقه بر عهده صاحب کالا بوده و مأموران گمرک موظفاند از صحت محاسبات و واریز وجوه به ردیفهای درآمدی تعیینشده اطمینان حاصل کنند.